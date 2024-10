Río Negro eliminó tasas en Personas Jurídicas

(ADN).- Con el fin de desburocratizar el Estado Provincial, hacerlo más rápido y eficiente e incentivar la inversión privada, Río Negro eliminó una importante cantidad de tasas e impuestos que se cobraban a vecinos a la hora de realizar diversos trámites.

Un ejemplo de esta quita es la que se produjo en el área de Personas Jurídicas, donde se dieron de baja una serie de gestiones que permitirán el ahorro de dinero a los interesados.

“El Gobierno provincial hizo una evaluación de todos esos impuestos y se redujeron en un número significativo. Se eliminaron aquellas que responden a una cuestión burocrática, que no tenían impacto importante y que no permitían favorecer las inversiones. Ahora, por ejemplo, a la ahora de constituir una sociedad, los vecinos no se verán obstaculizados por el pago de aportes económicos”, comentó el secretario de Gobierno, Agustín Ríos.

En este marco, explicó que “necesitamos que el ciudadano, el privado o el inversor pueda estar en Río Negro, elegir nuestra provincia para quedarse, sin tanta burocracia estatal. Esto repercutirá luego en una mejora de las arcas de la Provincia”.

La normativa aprobada por la Legislatura Rionegrina recientemente, eliminó 367 tasas que cobraban 15 organismos, entre ellos Policía, Trabajo, Registro Civil, Ganadería, entre otros.