No se recupera el consumo de combustible en el país

El consumo de combustibles en la Argentina continúa enfrentando dificultades, sin lograr una recuperación, a pesar de ciertos ajustes en los precios. Carlos Pinto, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Río Negro, destacó que aunque la baja en el consumo parece haberse estabilizado, no se ha alcanzado una fase de recuperación completa. «Lamentablemente, el consumo de combustible no sigue en baja pero no alcanza a llegar al fin de recuperación», afirmó Pinto.

Uno de los factores que ha influido en esta situación es la política de precios implementada por el gobierno, que ha generado fluctuaciones dependiendo del valor internacional del petróleo. Pinto, en declaraciones al Canal E, explicó que «desde la nueva gestión, los precios del combustible varían de acuerdo con el precio del petróleo a nivel global», lo que afecta directamente al mercado interno. Si bien hubo una disminución reciente en los precios, esto no ha sido suficiente para reactivar la demanda.

El vicepresidente de la Cámara de Expendedores también señaló que el aumento en el precio del combustible no está directamente relacionado con la inflación local, sino con el comportamiento del petróleo en los mercados internacionales. «Independientemente de la inflación nuestra, el precio del petróleo sigue subiendo», puntualizó.

Otro problema que persiste es la brecha de precios entre Buenos Aires y las provincias del interior. A pesar de que se han realizado ajustes para reducir esta diferencia, Pinto mencionó: «La brecha entre CABA y el interior sigue estando, pero con mucha menos diferencia». Además, señaló que existe un proyecto de ley para igualar los precios del combustible a nivel nacional, lo cual podría ayudar a disminuir las desigualdades entre las distintas regiones del país.