No confundir instrumentos con la esencia de la política

(ADN). – La agrupación Peronistas Rionegrinos dio a conocer un comunicado que firman Ángela Vicidomoni, Adrián Marzo, Daniel Palomequez y Jorge Layana, donde hacen referencia a las elecciones internas en el peronismo rionegrino, a las que califican sólo como «una herramienta táctica», válidas y necesarias, «pero que no resuelven el tema central de la política que requiere, entre otras cosas para esta etapa, la renovación de figuras desgastadas en virtud de sus pésimos antecedentes electorales y de sus equivocadas decisiones, que condujeron a derrotas tristes y a alianzas infortunadas. Tanto en lo nacional como en lo provincial».

El documento

«Con este despertar súbito de algunos dirigentes, del PJ, en todo el pais, y en Río Negro, que descubren las bondades de realizar elecciones internas, cuando hace años vienen apelando al dedo (nacional, conurbanistico, jerárquico y equivocado) como forma de seleccionar candidatos, se pone de relieve un dato instrumental por sobre la política. Las elecciones internas, son una manera, adecuada y democrática de elegir candidaturas y conducciones que gocen de legalidad y al mismo tiempo posean la legitimidad brindada por el apoyo de los afiliados del PJ, pero son solo una herramienta táctica, insistimos, válida y necesaria pero no resuelve en sí mismo lo central de la política que requiere, entre otras cosas para esta etapa, la renovación de figuras desgastadas en virtud de sus pésimos antecedentes electorales y de sus equivocadas decisiones, que condujeron a derrotas tristes y a alianzas infortunadas. Tanto en lo nacional como en lo provincial.

Pero, sobre todo, precisamos mejorar nuestra relación con la sociedad, hoy bastante rota y deshilachada ya que la mayoría de los argentinos y rionegrinos no nos eligen como portavoces de sus demandas.

En este sentido, ¡bienvenidas las elecciones internas ¡hace años que bregamos por su realización. En el caso rionegrino habría que buscar la mejor forma en que se expresen, pudiendo ser la interna convocada por el PJ o las primarias, que en definitiva son las que otorgan validez legal a las candidaturas. Todo puede servir, en la medida que sea transparente y con acuerdo general.

Más difícil será recomponer vínculos con la sociedad rionegrina. No somos hoy su primera opción de preferencia política y no sabemos si somos la segunda. Pero tenemos que poner empeño, inteligencia, militancia y convicción en ser la alternativa más importante para en 2025 y elegir a los mejores senadores y diputados que hayan demostrado ser tambien los mejores para enfrentar al gobierno libertario y a Milei. Senadores y diputados que hablen siempre, que sean claros en su lugar como opositores, que hayan aportado a la construcción militante, teórica y política de un peronismo más fuerte y que tengan las calidades necesarias para cumplir con sus mandatos y no vegetar años y años en insignificancias y acciones menores estando en el Congreso.

Y, si logramos, con el peronismo unido y un frente amplio anti libertario, esas condiciones en 2025, sí podemos abocarnos a discutir el poder en la provincia en 2027.

No estamos poniendo las elecciones delante de los angustiantes momentos que vive la mayoría de los argentinos, estamos diciendo precisamente, que estas angustias podrían evitarse con más senadores y con más diputados que se opongan a los desquicios libertarios. Que levanten voz, mano y coraje para votar en contra del ajuste, éste que vivimos y cualquiera que venga. Que defiendan a la provincia en temas claves como los recursos naturales y sus intereses en las centrales hidroeléctricas, su gas, su petróleo, su producción.

Y en todo eso, tiene importancia el Congreso de la Nación, por eso está totalmente relacionado, una acertada selección interna, de candidatos peronistas con la posibilidad que haya más votos legislativos que se opongan al mileismo.

2025 para frenar a Milei – 2027 para gobernar Rio Negro, están vinculadas ambas fechas, evitemos soberbias, egos y auto percepciones de mayorías, ya que de nuestro acierto en 2025 depende nuestra posibilidad en 2027″.