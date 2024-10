Macri dijo a sus diputados que «el gobierno es un quilonbo»

Mauricio Macri volvió a destrozar al gobierno de Javier Milei durante su intervención en la reunión del bloque de diputados del PRO, en el Anexo del Congreso, pese a que sigue ganando lugares en el gabinete. En la oportunidad profundizó las críticas contra la Casa Rosada, apuntó contra la concentración de la gestión en manos de Santiago Caputo y alertó que «la paciencia tiene un límite».

Según LPO, un diputado que participó de la cita resumió la charla en cuatro puntos: en primer término, Macri se quejó porque tuvieron que pasar más de 8 meses para que el primer mandatario tendiera una mesa de interlocución política, hecho que justificó bajo la figura de que «el gobierno es un quilombo». En segundo lugar, el ingeniero elogió el desempeño de Luis «Toto» Caputo pero aclaró: «todo bien con la moneda pero nadie va a invertir si no hay institucionalidad».

En el tercer bullet, admitió la bronca que le da cuando desde las usinas del gobierno dejan trascender que sus reclamos buscan un canje de apoyo político por cargos para amigos suyos, como Guillermo Dietrich. Y finalmente, aludió a «la delegación del gobierno en (Santiago) Caputo», algo que pegó en la línea de flotación de la bancada porque el asesor estrella fue agasajado por Ritondo, en su casa de Palermo, con un asado del que también participaron otros diputados macristas y Martín Menem.

Según fuentes del partido amarillo, Macri habría sido cauto en sus observaciones sobre Caputo pero el joven consultor es blanco de sus impugnaciones permanentemente. «No fue tan duro contra Caputo porque, además, no era una reunión chica», precisaron.

Entre los ausentes, se destacó el faltazo de los larretistas Álvaro González y Héctor «la Coneja» Baldassi. Y hubo indulgencia para alguno que avisó con anticipación que se le complicaba viajar a Buenos Aires ante el paro de transportes.

Macri había mantenido una reunión similar con el bloque de senadores del PRO, en su casa. Con Juliana Awada como la anfitriona que servía el café, los legisladores liderados por Luis Juez lo escucharon en aquella ocasión quejarse porque Milei lo invitaba a comer milanesas pero después los acuerdos no se cumplían.

Tras la divulgación de esa síntesis, Caputo corrió a reunirse con el ex Presidente y habrían acercado posiciones. Sin embargo, LPO reveló la semana pasada que Macri escuchó la lista de los cinco puntos recogidos por Rogelio Frigerio sobre demandas de los gobernadores no incluidas en el Presupuesto 2025. «Si no se incluyen esos puntos, no votamos», fue la definición de Macri.

Otro de los legisladores consultados sobre la reunión de este martes contó que «no se habló casi nada del presupuesto».