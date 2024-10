«Los aumentos no pueden exigir las finanzas públicas»

(ADN).- El ministro de Gobierno, Fabián Gatti, aseguró que “lo que no hay que perder de vista es el equilibrio de las cuentas provinciales». Lo hizo en relación al debate salarial que se reeditó en Río Negro ayer con los gremios. Y pidió que «las propuestas de incrementos no nos lleven a vivir de nuevo una etapa de Río Negro donde los salarios no se pagaron en término o dejaron de pagarse”.

En declaraciones a LU19, Gatti mencionó que “el Gobierno de Alberto Weretilneck siempre ha sido muy prolijo en ese tema, y eso es lo que transmitimos a los gremios en la Función Pública: no exigir las finanzas y no olvidar que hemos tenido un porcentaje de aumento más importante que la inflación”.

El ministro recordó que “la Provincia ha hecho un esfuerzo en función de proteger el buen vínculo que ha habido históricamente con ATE y UPCN, y proteger sobre todo el salario de los trabajadores, en un contexto macroeconómico muy complejo, más que nada para los sectores de menores ingresos que durante este año han sufrido el aumento de tarifas que impactan en la economía familiar”.

“Es el trabajo de los gremios intentar que su sector reciba mejoras, en un país que históricamente ha tenido crisis de importancia suficiente como para ir dejando fuera del sistema a muchos argentinos, con 53 por ciento de pobres. Por eso debemos ser prudentes en esta etapa de recomposición de finanzas públicas. Río Negro ha sido muy ordenado y ha cuidado la relación con el empleo público, llevando adelante un criterio de equilibrio que no perjudique al resto de los rionegrinos”, dijo.