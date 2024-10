Hernández y VcT críticos tras el brote de sarampión

(ADN).- El brote de sarampión en Lamarque lleva 8 casos confirmados, tras su hallazgo hace 12 días. La falta de insumos en el hospital y la poca información que provee el Ministerio de Salud, llevaron al intendente Sergio Hernández, a elevar sus quejas. También motorizó un pedido de informes del bloque Vamos con Todos.

«Es muy crítica la situación, pero tampoco hay alternativas. Las consultas incluso con la cobertura de IPROSS tienen un plus de 10 mil ó 12 mil pesos, mientras que la consulta particular asciende a 20 mil… así todos van al hospital aunque no les solucionen el problema», señaló el jefe comunal al diario Río Negro. El hospital local tiene una complejidad grado 3 con internación para apenas 12 camas y es uno de los siete nosocomios que dependen de Choele Choel como cabecera de la zona.

Pedido de informes

El bloque Vamos con Todos, junto a integrantes de la bancada PJ Nuevo Encuentro, realizó un pidido informes al Ministerio de Salud para conocer si se garantiza el derecho universal a la salud, y reclamaron respuestas claras a la ciudadanía sobre la situación epidemiológica actual.

José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao, con Daniel Belloso, Ana Marks y Leandro García destacaron que, según la Constitución Provincial y la ley K Nº 2216, es responsabilidad del Estado fortalecer la vigilancia sanitaria y proteger la salud de los ciudadanos.

En este sentido, los legisladores solicitaron información específica sobre diversas áreas relacionadas con el brote, que ha sido objeto de atención tanto en medios locales como nacionales.

“Esta enfermedad que reapareció preocupantemente en Lamarque fue erradicada en el país en la década del setenta por lo cuál queremos saber cuáles son las acciones desarrolladas por la cartera sanitaria para controlar el brote”, sostuvo Berros.

Entre los puntos solicitados se incluyen la nómina de integrantes del equipo de respuesta rápida de la provincia, el presupuesto anual destinado a situaciones de alerta epidemiológica, las medidas implementadas por el Ministerio de Salud, y el estado de tratamiento y seguimiento de los pacientes afectados en la localidad de Lamarque.

También se pidieron detalles sobre la disponibilidad de recursos, como camas y ambulancias, y la coordinación con instituciones educativas respecto a los esquemas de vacunación. Asimismo, se solicitó información sobre los programas y campañas provinciales para facilitar el acceso a las vacunas y prevenir la propagación de enfermedades.