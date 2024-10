«Es indiscutible que Cristina pueda conducir al peronismo»

(ADN).- El diputado Martín Soria salió a bancar la postulación de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia del PJ. Alegó que su cambio postura (había recibido a Ricardo Quintela en Roca), se debió a que en ese entonces la ex presidenta no había lanzado su candidatura y que solo el riojano caminaba el país para unir al partido.

«Estoy convencido de que es indiscutible que Cristina pueda conducir por primera vez institucionalmente el Peronismo», le dijo a la Tecla, y aseguró que «durante mucho tiempo se criticó el armado de sellos de goma con afiliados del peronismo para alternativilizarlo, durante mucho tiempo se criticó la imposición de candidatos sin votos, es hora de poner orden, revitalizar y ampliar el peronismo, sumando a los gobernadores y todos los intendentes que ponen la cara desde el peronismo frente a sus vecinos todos los días», subrayó.

Declaraciones similares realizó ante el diario Río Negro, donde avanzó y aclaró: «En ese momento la figura más convocante y preparada de nuestro espacio no había expresado aún su intención de presidir el PJ a nivel nacional». Así, explicó el respaldo a Quintela.

Lo que no expresó Soria es si sus declaraciones contienen al sorismo, ya que la intendenta de Roca, María Emilia Soria, no solo fue anfitriona del riojano, sino que también criticó la designación a dedo de las candidaturas desde Buenos Aires, y guarda silencio desde entonces. Además, legisladores de su espacio (José Luis Berros y Diego Delgado Sempé) insistieron en su respaldo al gobernador norteño, y el ex legislador Pablo Barreno convoca al Día de la Lealtad hablando de «traidores».

Por eso, al cruce salió el dirigente y ex candidato a intendente de Regina, Nicolás Porrino, quien celebró el pronunciamiento de Soria, pero le marcó la crítica a sus dichos sobre los «sellos de goma» ni las «candidaturas a dedo». En su cuenta de la red social X, le recordó que «fue el mayor beneficiado por el famoso dedo», y puntualizó que ni él ni su hermana pasaron por la interna para ser candidatos a diputados nacionales.

Como fuere, el peronismo rionegrino se mueve al ritmo de la interna nacional.