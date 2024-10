(ADN).- «En el radicalismo rionegrino de hoy somos cuatro gatos locos y nos andamos echando. No sé quién va a llegar». La frase de Juan Pablo Álvarez Guerrero interpela la realidad de la UCR y el destino de volver a recuperar el poder. El ex candidato a vicegobernador de Aníbal Tortoriello habló tras la expulsión que sufrió -junto o otros dirigentes- por no respetar la estrategia partidaria en la elección del 16 de abril del año pasado.

«No es que me estoy yendo, solo estoy siguiendo los lineamientos del radicalismo nacional» dijo, y contrapuso la estrategia del partido a nivel nacional, con la que siguió en Río Negro: «ellos decidieron ir con Weretilneck y ahora nos echan diciendo que nos fuimos por afuera del partido», indicó.

En diálogo con Radio Seis, reclamó: «el radicalismo de Río Negro tiene que seguir los lineamientos del nacional, pero hace muchos años que va por su lado». Y recordó que fue el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien mejor reflejó la situación local, cuando dijo que «cuando el radicalismo perdió el poder… se hizo parte de Juntos Somos Río Negro».

El hijo del ex gobernador Osvaldo Álverez Guerrero, primer mandatario de la democracia en Río Negro, manifestó que nunca le solicitaron un descargo ni le dieron información oficial y que se enteró de su expulsión por el Boletín Oficial. «No sabía que existía un procedimiento», sostuvo.

«Me siento radical y no me gustaría irme tan fácil de ese lugar», concluyó.