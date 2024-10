Cortés: “Bariloche debe tener su propia policía”

(ADN).- El intendente de Bariloche, Walter Cortés, habló sobre el incremento del delito en la ciudad, especialmente tras los tres homicidios que se llevan cometidos en octubre. Criticó a los diputados y senadores por las leyes laxas, la Justicia y pidió una «charla» con el gobernador Alberto Weretilneck.

En ese marco propuso: «Bariloche debe tener su propia policía». No es la primera vez que se promueve la municipalización de las fuerzas de seguridad, o al menos ir a un esquema como el de la provincia de Buenos Aires. Nunca esas iniciativas tuvieron éxito político en Río Negro.

Cortés, en diálogo con la prensa, basó su pedido en que “la mayoría de las personas involucradas, que han generado la delincuencia es gente del hampa, con antecedentes. No han sido vecinos contra vecinos sin antecedentes”. Es decir, que hay un conocimiento puntual que una policía comunal podría atacar rápidamente.

Pero el Intendente fue más allá: “Esto tiene que ver y hacer reflexionar, a los legisladores fundamentalmente, que cuando llegan a la Cámara se quieren florear y no generan una ley como corresponde para tener al delincuente adentro de la cárcel y soltarlo cuando se le da la gana. Este es un problema de ley. Entonces los legisladores deberían tener más firmeza en estas cosas, pero como a ellos no les pasa nunca, no lo van a hacer. Los legisladores tienen que legislar más fuerte contra los delincuentes”, agregó.

En esa línea aseguró que “los jueces ejecutan las leyes que hacen los legisladores. También es cierto que hay una biblioteca de un lado y una del otro, donde los abogados, según su amistad con el juez tienen bondad o no. Nadie lo dice, pero según la amistad del abogado con el juez es el fallo. Las cosas son así, yo mismo he sufrido las injusticias”.

Finalmente, informó que sobre los hechos puntuales, habló con la Secretaría de Seguridad de Río Negro, “pero algunas cosas como éstas, hay que hablarlas mano a mano con el gobernador Alberto Weretilneck, para ver de qué forma se aborda, y creo que en algún momento Bariloche va a tener que tener su propia policía”, exhortó.