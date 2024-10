«Celebramos que Milei no negocie con la vieja política»

(ADN).- El presidente del PRO rionegrino, Juan Martín, participó del encuentro con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y las autoridades y referentes de La Libertad Avanza y UNIR en Bariloche, para delinear el futuro del espacio liberal de cara a una alianza para las elecciones 2025. «Hay que trabajar para que al gobierno de Javier Milei le vaya bien», exhortó.

«Milei no era nuestro líder, pero compartimos con ellos el núcleo duro de las ideas del PRO. El Presidente ya no negocia más con cosas de la vieja política y nosotros celebramos eso, nos tenemos que parar en ver cómo ayudamos al gobierno para que le vaya bien», afirmó en diálogo con Radio Seis.

El dirigente contó que estuvieron de acuerdo en “pensar para adelante, con un solo norte, que este cambio que encabeza Milei no se trunque» como le pasó al PRO. «Nosotros no pudimos continuar con reformas muy importantes y hoy el acompañamiento lo tiene Milei. Aunque estemos en espacios distintos no hay que perjudicar las chances de crecer», dijo.

Tortoriello

En otro tramo de la entrevista Juan Martín consideró que la interna de elección de autoridades que tuvieron en el PRO rionegrino, en la que se impuso frente a la lista de Aníbal Tortoriello, «fue un proceso sanador» que le permitió al partido superar la experiencia de división entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que les «impidió gobernar el país».

En ese sentido, cuestionó a Tortoriello porque luego de la interna quiso dividir el bloque de 14 miembros en la Legislatura, logrado por el liderazgo de ambos, y que luego se fuera del partido para acordar con Ariel Rivero, siempre basado en «su figura mesiánica» y «enojados con el PRO».

«Hay que luchar por la defensa de ideas y valores, no de las personas. Tenemos que trabajar y mostrar lo que hacemos, eso es lo que valora la sociedad», exhortó.