Castañón rechazó integrar el gobierno de Walter Cortés

(ADN). – En declaraciones a Radio con Vos patagonia, el exdiputado y dirigente radical Hugo Castañón sorprendió al anunciar que no formará parte del gabinete de Walter Cortés en la intendencia de Bariloche, luego de haber sido designado en la Cooperativa de Electricidad Bariloche ad honorem y explicó que su decisión responde tanto a razones personales como a marcadas diferencias con el secretario de Turismo, Sergio Herrero, a quien cuestionó severamente por su falta de «principios y valores» y «calificó de cachivache».

Castañón criticó al equipo de trabajo municipal, no dudó en cuestionar al secretario de Turismo, Sergio Herrero y destacó que «creo en el trabajo en equipo y en la responsabilidad de quienes ocupan un cargo, pero hoy, en la Secretaría de Turismo, tenemos un personaje que no entiende esta metodología, es alguien que cree estar por encima de todos, que no está a la altura de las circunstancias y que, en lo personal y político, no ha respondido a las expectativas”.

“Es un cachivache. Un cachivache que se siente con el poder de tomar decisiones que no le corresponden. En 28 años de trayectoria política, jamás vi algo así. Este es un personaje que cree tener la autoridad para afectar la vida de otras personas en lo laboral o político de una manera que yo no puedo concebir”, enfatizó para no ocultar su opinión de Herrero.

Y agregó que «a un cachivache dale poder, y te va a hacer grandes macanas. Yo nací hace 65 años en Bariloche, conozco esta ciudad y su gente como nadie, conozco cada junta vecinal y he charlado con muchísimos vecinos. Hoy, tras los acontecimientos recientes, tengo que tomar precauciones. No es que tenga miedo, nunca lo tuve, pero hay que estar atento”.

“Soy radical, y para mí los derechos colectivos, individuales y la libertad de prensa son esenciales. Son principios que mamamos desde Álvarez Guerrero y el retorno de la democracia en 1983. Esos valores me han acompañado toda la vida, y no puedo transigir con alguien que los desconoce o no los respeta”, dijo Castañón.