Caputo dijo que aún no hay fecha para salir del cepo

(ADN).- «La salida del cepo no es una fecha. Son condiciones. No podemos hacer futurología. Poner fecha sería sonso, sería tener un nivel de arrogancia que no tenemos», afirmó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, ante los empresarios que se reunieron en Mar del Plata en el coloquio de IDEA.

El mensaje fue directo al círculo rojo, ya que el coloquio reúne a los empresarios más importantes del país.

«¿No debiera haber mucho más optimismo?», preguntó el ministro. Esta pregunta la hizo luego de hacer un repaso de los que para el Gobierno son sus mayores éxitos: «Se logró superávit fiscal en un mes y terminar con los pasivos remunerados en siete. Se logró sin romper contratos, sin hacer plan bonex, sin ayuda externa. Se hizo todo esto sin olvidar a los más vulnerables».

El círculo rojo lo escuchó a la espera de mejores expectativas, en medio de una economía que no repunta y que todavía sigue marcada por el cepo cambiario sobre el dólar. Por ahora, solo la baja de la inflación y el superávit, ambos a costa de ajuste y recesión, es lo que único que puede mostrar el Gobierno.

El ministro de Economía habló en el primer día de la 60° edición del Coloquio de IDEA reunido en la ciudad de Mar del Plata. En el comienzo comparó la situación que recibieron con crisis tras el estallido de fines de 2001. «Comparado con hoy, el 2002 era Disney World. El ajuste lo tuvo que hacer el mercado. Fue un desastre total».

«Estamos en un país que por decisión política tiene equilibrio fiscal, superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente, energético y, sobre todo, tiene un presidente que garantiza que no se va a mover de ese rumbo. Que mayor certeza les podemos dar a ustedes como empresarios que eso», afirmó Caputo.

Después se dedicó a criticar a la oposición. «El 75% de la población sabe que son unos delincuentes impresentables y unos burros. No hay forma de que vuelvan por las buenas. Su única opción es torpedear, tirarte abajo», sostuvo.

«Esto ofrece una gran oportunidad. Porque tenemos un presidente que no cede ante esas presiones. No le importa nada las encuestas. Es excelente que así sea», explicó.