Barreno dijo que en el PJ «hay sobredosis de rosca»

(ADN).- El dirigente Pablo Barreno destacó el trabajo de su sector en el peronismo y señaló que «entendemos que aquellos adormecidos por la sobredosis de rosca, no comprendan lo que hacemos, pero ese es su problema», sentenció y dijo que «nosotros ya elegimos con quién, los vecinos y para qué, para la felicidad del pueblo y la grandeza de nuestra ciudad y de nuestra provincia».

Su reacción fue después de conocerse la integración de la intendenta de Roca, María Emilia Soria, a la lista de Cristina Kirchner junto a los senadores Martín Doñate y Silvina García Larraburu.

En cuanto el proceso interno del justicialismo, afirmó que «nosotros no seguimos coordenadas. Intentamos ser dignos representantes de un peronismo que no tiene otro patrón que no sea el pueblo. Intentamos ser dignos representantes de un histórico mandato peronista: no pedir permiso para hacer lo que hay que hacer». Una frase de independencia de las estructuras.

Luego explicó que «las coordenadas» de su proyecto político están en la calle con la gente; en las unidades básicas con los militantes; y en distintos espacios como clubes, sindicatos y centros de estudiantes, «para transformarlos desde la doctrina y la filosofía peronista», indicó..

Dirigiéndose a la dirigencia, Pablo Barreno expresó que «le decimos de frente y sin dobleces nuestras verdades relativas. Las debatimos y los invitamos a dirimir nuestras diferencias de cara a los vecinos».», pero «el resto de las giladas no nos importa nada», aseguró.

En cuanto al trabajo en la provincia, puntualizó que recorren pueblo por pueblo de la provincisa, para construir una opción peronista potente frente al proceso electoral de 2025, «para recuperar lo que nunca debimos perder: coherencia, legitimidad y un vínculo de confianza con los vecinos de la provincia».

«Confiamos plenamente que los peronistas de Río Negro, con la posibilidad de elegir sin condicionamientos, nos van a acompañar en esta causa que consideramos vital para nuestras ciudades y para el conjunto de la provincia», finalizó el ex legislador viedmense.