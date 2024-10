Acevedo «apuró» gestiones para aplicar la Ley de Radares

(ADN). – El legislador del ARI, Javier Milei, trabajó desde el inicio de su gestión en solucionar el funcionamiento de los radares en la provincia, ante la carencia de normas claras en el control de tránsito y con una intervención municipal muy discutidas. De esta manera, propuso al parlamento un proyecto de Ley de Radares, que fue aprobada y que hoy se encuentra dentro del plazo de reglamentación de 90 días. El legislador consideró necesario «apurar» en organismos del Estado los términos de reglamentación.

Junto con su par del bloque arista, Fernando Frugoni, realizó una serie de reuniones con el ministro de Seguridad, Daniel Jara; La secretaría Legal y Técnica; la Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo, donde fue informado de las tramitaciones oficiales para poner en marcha «en una o dos semanas» la Ley de Radares, aun cuando faltan tareas de calibración de aparatos, colocación de cartelería y otros elementos. Esta norma es de aplicación en toda la provincia y en los municipios que tienen este control en las rutas.

El Ministerio de Seguridad tiene un plazo de 90 días hábiles administrativos para reglamentar la Ley que comenzaron a correr desde su publicación en el Boletín Oficial el pasado 8 de agosto. Según lo informado por el Ministro, los tiempos establecidos por la ley se estarían cumpliendo para mediados de noviembre.

Sobre los radares autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en algunos municipios, el Ministro Jara aclaró que ya se notificó a los intendentes que la provincia mantendrá la reserva de jurisdicción federal en rutas provinciales y nacionales. De este modo, la Ley y su futura reglamentación abarcarán todos los radares habilitados por la ANSV y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

También Javier Acevedo estuvo en el Juzgado de Faltas con los Secretarios Letrados, Ramiro Gómez Salomón y Soledad Delgado, para conocer de primera mano la situación respecto a las multas. Ambos Secretarios pusieron en conocimiento al legislador sobre la notificación a los municipios sobre la nulidad de las faltas y además le informaron que el juzgado solo tiene injerencia en las multas de los radares provinciales.

Los funcionarios también comentaron al legislador que en caso de los ciudadanos que tengan algún inconveniente, se expedirá una nota con el libre deuda y también, aseguraron que, en el caso de los radares no habilitados, las multas no deberían ser abonadas porque las mismas no están dentro de la ley.

Según se informó, Acevedo insistió en la importancia de la comunicación con los municipios, ya que sigue recibiendo llamados de personas obligadas a pagar multas que han sido anuladas para poder avanzar con sus trámites. “Ahora entendemos que esto se debe simplemente a una mala fe de los municipios porque estos ya han sido notificados tanto por el Ministro como por el Juzgado de Faltas”, expresó el legislador del ARI ante el tema de las multas.

Con la Defensora del Pueblo, Adriana Santagati, el presidente del bloque del ARI, analizó los avances de la reglamentación, donde la Defensoría del Pueblo realizó importantes aportes que fueron considerados en el proceso.