Sturzenegger: desregular la vacuna contra la aftosa

Federico Sturzenegger quiere ir a fondo con la función que le asignó Milei al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado pero la tarea no es sencilla y comenzó a tropezar con intereses cruzados dentro del gobierno libertario.

En la convención de la IAEF, Sturzenegger no disimuló su bronca por el escándalo de coimas de la pesca que reveló en exclusiva LPO: «no me agarren con eso porque me vuelvo loco», dijo indignado admitiendo la resistencia dentro del gobierno de modificar el régimen de pesca y aumentar las regalías de un recurso muy valioso en el mundo como la merluza.

La Política On Line explicó que Sturzenegger chocó con un sector del gobierno que intenta mantener el statu quo de la pesca, con Santiago Caputo y Lule Menem a la cabeza. En la maniobra en la que incluso se habrían involucrado los servicios de inteligencia.

Ahora, el economista pretende avanzar con la desregulación de la vacuna contra la Aftosa, un negocio multimillonario que explota el consorcio de laboratorios de Hugo Sigman desde la época de de la Rúa.

Sturzenegger busca terminar con el monopolio de Biogénesis Bagó y abrir el negocio a otros laboratorios que fabrican la vacuna para ganado y ya generó polémica en la Mesa de Enlace. Previamente, el economista necesita disolver el Anmat -Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología- y no es tarea sencilla.

Es que el plan inicial de Sturzenegger excede el tema Aftosa y pretende abrirle las puertas a la industria farmacéutica de India, una de las más desarrolladas del mundo, pero Anmat no lo autoriza a pesar de que se trata de medicamentos que están aprobados y se comercializan en Estados Unidos y Europa. En el sector dicen que el ente nacional es controlado por Sigman.

Como sea, con el ingreso de medicamentos del exterior, los laboratorios locales se verían obligados a competir y quedarían expuestos en los sobreprecios que se pagan en Argentina por productos farmacéuticos. Lo curioso es que en La Libertad Avanza jamás hablaron del tema.

Es que los laboratorios fueron uno de los principales aportantes a la campaña de Milei junto con el sector petrolero. Daniel Sielecki fue uno de los empresarios que más apoyó al libertario y Hugo Sigman el otro, ambos son socios en el conglomerado de industrias farmacéuticas.

Si hay un sector donde hasta ahora Milei no quiso meter la cuchara fue en los laboratorios que prácticamente no tiene ningún tipo de control y los aumentos de precio superaron ampliamente a la inflación impactando en una de las principales banderas de gestión. A pesar de ello, en La Libertad Avanza le complican la desregulación a Sturzenegger.