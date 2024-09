Sin lluvia de inversiones, Milei acude a China

(ADN).- Desde que asumió Javier Milei, las inversiones en Argentina cayeron un 25%. El dato se desprende de un estudio de la consultora de Orlando Ferrers, una de las más prestigiosas del mercado. Frente a este dato, el gobierno nacional arma una misión a China y bajó el tono político contra el gigante asiático.

«China es un socio comercial muy interesante, no exigen nada, sólo que no los molesten”, dijo anoche en el programa de Susana Giménez el Presidente, que confirmó que viajará en enero país comunista para la cumbre de la CELAC.

Una luz amarilla se encendió en la Casa Blanca cuando se conoció que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, se habían encontrado con el canciller de China, Wang Yi, para avanzar en un acuerdo estratégico que puede afectar el tablero de Estados Unidos en América Latina.

La administración Biden tenía al gobierno de Milei muy alejado de la influencia de Xi Jinping, y ahora comprobó que el presidente argentino busca un acercamiento con el régimen comunista para renovar el swap chino que integra las reservas del Banco Central y facilitar las inversiones de compañías de China en litio y cobre, dos minerales que Washington considera estratégicos a nivel global.

La estrategia de Milei con China para asegurar las reservas del Banco Central y obtener inversiones pueden causar un cortocircuito con la Casa Blanca que continuaría en el futuro, al margen del sucesor de Joe Biden en el Salón Oval: se trata de una posición bipartidista, que apoyan tanto Kamala Harris como Donald Trump.

Sin inversiones

La caída es progresiva y Milei no logró detenerla, más bien lo contrario. Entre agosto y diciembre del 2022 se encadenaron cinco meses con resultados positivos y durante el 2023 el comportamiento fue dispar. Pero desde que asumió Milei las inversiones no paran de caer.

Y pese a lo que dice el gobierno no parece que la tendencia esté mejorando. Agosto mostró una caída de la inversión de 25,8% interanual, acumulando una contracción de 21,5% para los primeros ocho meses del año.

«Hacia adelante, los agentes económicos parecen mayormente adoptar una estrategia de esperar y ver, particularmente en relación a las decisiones que tome el gobierno sobre el cepo cambiario», indica el informe de Ferrers.

Las expectativas del gobierno están puestas en el RIGI, septiembre es el primer mes con el esquema reglamentado y en plena vigencia, «aunque no se han visto aún movimientos concretos», señala la consultora. La decisión de Petronas de suspender su inversión no es un buen augurio en ese sentido.

El foco está puesto en el cepo cambiario, más que en las ventajas impositivas del RIGI. La economista Marian dal Poggeto calificó al modelo de Milei y Toto Caputo como «cepodependiente».

«Quién va a invertir un dólar si no se puede sacar», cuestionan las multinacionales. En el gobierno responden que el RIGI es el mecanismo para sortear las barreras cambiarias. «Eso es falso, porque garantiza libre disponibilidad de exportaciones pero no hay nada que asegure el acceso a divisas para dolarizar las ganancias», agregó respondió un directivo a La Política On Line frente a este dilema, tras los datos de Ferrers.