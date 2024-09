Salvaguardar el provincialismo. ADN

La boleta única de papel será un instrumento electoral en las próximas elecciones, y Alberto Weretilneck logró poner a salvo al provincialismo. Con Mónica Silva de vocera en el Senado, pudo imponer la quita del casillero para votar lista completa, lo que hubiese complicado a las fuerzas como Juntos o el MPN, y a partidos con menos caudal electoral habitual que el peronismo, el PRO o incluso La Libertad Avanza.

El gobernador tiene una ficha de cambio importante en el Congreso y desde la negociación por la Ley Bases la hace valer. Política dura y pura. También aporta -cuando es exiguo a favor de la Casa Rosada el margen- el voto de Agustín Domingo en Diputados. El barilochense sumó al blindaje del veto presidencial a la ley de movilidad previsional. Su bloque Federal, más una porción de la UCR cambiaron de parecer, y prefirieron un ajuste al magro ingreso de los jubilados, a romper el objetivo de «déficit cero» y darle «gobernabilidad» a Javier Milei.

Los legisladores rionegrinos del oficialismo se cuentan como «propios» en el poroteo que hacen Guillermo Francos y Santiago Caputo cada vez que el gobierno está en alerta por una posible derrota, como con los fondos reservados para la SIDE. Allí radica la estrategia de los gobernadores dialoguistas en el futuro, para intentar evitar que la elección del 2025 -hípernacionalizada- los deje sin escaños y sin poder de negociación. En consecuencia, muestran fidelidad para garantizar futuro y esperan que Karina Milei no imponga su lógica ultra mileísta, y convenza al Jefe de Estado en tener listas en todas los distritos.

De mayor a menor el gobernador está trabajando la recuperación de su partido que tuvo el peor arranque, y sigue bajo en la consideración de los rionegrinos (tanto la administración como su figura), según los sondeos que manejan los partidos políticos en Río Negro y en Nación.

Así pasa de la ilusión a la desazón. De la euforia del GNL y Calcatreu a los hospitales en conflicto.

Por ahora, opta por una retracción defensiva. Sus movimientos son endogámicos y recurre a viejos conocidos para sortear este momento. Así llegó Fabián Gatti al ministerio de Gobierno, y su reemplazo en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas será otra cipoleña de suma confianza: Dolores Cardell. Su salida del Tribunal de Cuentas abre una sucesión. Por ahora el gobierno no manifiesta apuro pero la ley orgánica del organismo de control impone una designación. Será un viedmense? Luis Vaisberg y Mariano Gestoso (ambos con responsabilidades en el organismo hoy) rondaron en la consideración, al menos en los divulgadores políticos del oficialismo.

La capital provincial no quiere perder terreno político. Eso por ahora lo garantiza el presidente del bloque, Facundo López, que se mostró satisfecho por el ingreso de Julia Mosquera en la Secretaría Legal y Técnica, y los retornos de Gustavo Glave al esquema de la Secretaría de Comunicación, y Agustín Ríos a la secretaría de Gobierno.

A pesar de las señales que Weretilneck envía a Roca, no surgen figuras en el Gobierno. Para colmo, Cipolletti sumó al ex camporista Franco Ávila en Cultura, una suerte de añoranza por la alianza que no fue. Y Bariloche espera que el reemplazo de Marcos Barberis en Turismo sea también de la ciudad, para no seguir en retroceso. De todos modos, el oficialismo tiene otras preocupaciones en la ciudad lacustre. Las críticas de los propios a Domingo por el voto anti-jubilados fue notoria y pública. No hay conducción política y asoman signos de rebelión frente a la estrategia política del gobierno provincial en la plaza con más votos de la provincia.

El gobierno asume riesgos y aún no hay designación en Salud para reemplazar a Ana Senesi. Se pensó en el ex director del hospital de Bariloche, Leonardo Gil, con un «buen administrador ayudando». Pero por ahora no hay novedades. Esta situación complica la relación con Asspur y los hospitales están en conflicto, con los trabajadores en estado de alerta y movilización. Denuncian bajos salarios, falta de personal -muchos migran al sistema privado- e insumos, equipamiento nuevo ocioso, edificios con problemas y una alta demanda del servicio de salud pública por la crisis económica que llevó a mucha gente a dejar Sanatorios y Clínicas y volver a los nosocomios y centros periféricos.

La inquietud en Asspur se nota en la UnTER y ahora se sumó ATE. Todos comparten la crítica al sistema de control de asistencia, que además fue delegado a una empresa privada. El gremio docente pidió una entrevista con Weretilneck para abordar este tema, más salarios y otros que fueron acordados en paritarias pero no se cumplen. Los funcionarios -Ministros incluidos- dejan de ser interlocutores válidos.

A los problemas de gestión («hay que prestar atención a Seguridad» indican fuentes policiales), hay sectores de la oposición que intentan acercar soluciones al Gobierno, pero «no hay escucha» se quejan.

Endogamia y sordera, aseguran algunos actores. Repliegue táctico, replica el oficialismo. Lo que sí es una realidad es que ninguna de esas posiciones habla de un gobierno en expansión. Esa etapa implica apertura, diálogo y convocatoria. No hay. Y esa señal replica en los aliados y los dialoguistas, pero mucho más en el oficialismo. Intendentes y legisladores han perdido peso en un partido que hizo gala de federalismo interno.

La oposición mira el proceso. Critica y se prepara para afrontar lo que resta del año, pero afinando la maquinaria para 2025. Si los sectores en pugna logran polarizar (libertarios vs perucas) y dejan relegado a Juntos, habrán dado un paso grande en su estrategia pero esencialmente en su intención de gobernador en 2027. Falta mucho. Pero la política siempre juega un paso adelante.