No habrá traspaso de las rutas nacionales a Río Negro

(ADN).- «Lo que nos queda es hacer fuerza para que se retomen las obras» indicó el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, tras conocerse el rechazo de Nación a la propuesta de Río Negro y Neuquén para administrar las rutas 22, 151 y 40. «Han dicho que no nos darán la administración, entonces estamos tratando que se retomen las obras y que se terminen», señaló.

El reclamo rionegrino se erige ante un gobierno que asegura que «se terminó la obra pública». Sin embargo, Vialidad Nacional está realizando algunos trabajos en el Alto Valle sobre la ruta 22, pero aún no comenzó el proceso de licitación para finalizar los tramos que faltan y reparar los que presentan roturas y falencias.

Sin el traspaso, queda sin efecto la ley de peajes, al menos en las rutas nacionales. Tendrán validez en las trazas provinciales.

El titular de Obras y Servicios Públicos en Río Negro sostuvo que la situación de la Ruta 22 es compleja, por los años que lleva el proyecto inconcluso y el escenario económico actual. «No es tarea sencilla renegociar los contratos con las empresas que quedaron en realizar las obras de la Ruta Nacional 22. Una obra que tiene más de 15 años no es fácil de resolver y las empresas no están en buenas condiciones financieras, más allá de la voluntad que se tenga de reactivación, no va a ser una cuestión sencilla», advirtió en declaraciones a FM La Súper.

Agregó que es distinta la situación con las obras de la Ruta151 o la rotonda de la 22 y 251, en Choele Choel, que son más nuevas. «Esas obras se iniciaron hace poco. Revisar esos contratos, a nivel administrativo es más sencillo que revisar contratos de 15 años para atrás. Ahora se está estudiando reactivar algún tramo de la 22», precisó.

«Cuando Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa plantearon el control de las rutas nacionales hubo un no de Nación. Porque la relación contractual con las empresas constructoras la tiene el gobierno nacional. Esperamos por el bien de los rionegrinos que se reinicien las obras de la Ruta 22 que hoy es de un peligro extremo», manifestó Echarren.