(ADN). – El gobernador Alberto Weretilneck, dijo ante la prensa, durante su visita a Bariloche, que “se puede llevar adelante una medida de fuerza, pero siempre garantizando el derecho, primero a los estudiantes, después los padres y también a aquellos trabajadores de la educación que quieren trabajar” y como ejemplo señaló que en el día de paro del viernes, en esta ciudad, «el 50% de los educadores fue a trabajar normalmente y a dictar clases.

“La educación es un derecho y el primer derecho lo tienen los estudiantes y los padres», dijo el gobernador quien explicó que para asegurar ese primer derecho «necesitamos que las escuelas estén abiertas, garantizando el derecho a huelga que está garantizado también en la Constitución Nacional y Provincial”.

En sus declaraciones, Weretilneck afirmó que «me preocupan algunos aspectos morales. La primera obligación de un agente público, de un docente, de un médico, de un enfermero, de un policía, es ir a trabajar, partiendo de la premisa que quienes nos pagan los salarios a los integrantes del Estado Provincial, desde el gobernador al último agente público, son los contribuyentes, las ciudadanas y los ciudadanos de Río Negro”.

Insistío en que «hay una cuestión moral de cumplirle a quienes a nosotros nos pagan los sueldos. Esto no se ve en UNTER de, por lo menos en la dirigencia, que parece no querer responderle a esos ciudadanos. Además, nadie se puede enojar que le controlen por qué no va a trabajar, porque en definitiva, estos dos días de medida de fuerza tienen que ver con una decisión del Gobierno de controlar los certificados de los docentes que no van a trabajar. Me parece que es algo sumamente lógico y razonable que el Estado controle esto”.

«Venimos de antecedentes graves. Nosotros denunciamos a dos médicos, entre más de 20 y pico de médicos, que entregaban cientos de certificados truchos médicos de enfermedades que no eran tales. Tenemos pediatras dando certificados psiquiátricos. Tenemos 10 días por un dolor de cabeza. Tenemos 35 días por un dolor de espalda. Entonces, lo que estamos haciendo es controlando a los médicos que dan los certificados que el Estado considera que no se encuadran dentro de las leyes que tiene el Estado”, destacó el gobernador al mencionar el control de asistencias que se ejerce desde el Estado.

Al referirse a los hechos registrados el jueves frente al parlamento, durante la reunión legislativa, dijo que la finalidad de los manifestantes era ingresar a la Legislatura, para que no sesione, y expresó que «si hay un delito en democracia, es precisamente ese, no permitir que las organizaciones que están fijadas en la Constitución y que son base de nuestro organismo, de nuestra organización institucional, no puedan cumplir con su tarea” y puntualizó que «nosotros tampoco podemos caer en la anarquía porque un sector de la sociedad no esté de acuerdo con lo que va a debatir la Legislatura, e intentar que el Parlamento no sesione”.