Milei le pidió a los gobernadores más ajuste

(ADN).- En sintonía con el ajuste del Estado nacional, el presidente Javier Milei le pidió a los gobernadores que implementen recortes en el erario por u$s60.000millones para reducir el gasto total a 25 puntos del PBI. Anoche presentó el Presupuesto 2025 con nueva metodología de cálculo para sostener el equilibrio fiscal.

«A los gobernadores les digo. Cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de u$s60.000 millones», les dijo el jefe de Estado esta noche a los mandatarios provinciales al plantear la necesidad de revisar las cuentas públicas para bajar la inflación y reducir impuestos. «Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes», añadió.

El mandatario afirmó que los argentinos «a lo largo y ancho del país saben perfectamente bien que por cada peso que dejen de gastar las provincias y municipios se lo podrán devolver en baja de ingresos brutos u otras tasas». Y les habló nuevamente a los gobernadores: «Si cumplen con este mandato popular, los argentinos de bien estarán agradecidos».

«No subestimen a los argentinos»

Sin embargo, les advirtió que «seguir haciendo lo mismo de siempre» no va a funcionar. «Déjenme decir que hay algo de lo que estoy seguro que los argentinos no van a permitir y es que cuando el Estado nacional elimine o baje un impuesto, ustedes quieran subir los suyos, no va a caminar. Los argentinos son un pueblo rebelde y cansado de las avivadas de los políticos», remarcó.

Luego aseguró que el país está viviendo «un momento bisagra» en la historia de la Argentina y le pidió a los jefes provinciales que «no subestimen» la situación. «Cuando ingresé en la política les dije que no veía a guiar corderos sino a despertar leones y les cuento que si no lo han visto o no lo quieren ver los leones han despertado», advirtió.

El mandatario sorprendió este domingo al presentar personalmente el Presupuesto ante el Congreso, una facultad que suele ser responsabilidad del Ministro de Economía. «Decidí hacerlo personalmente por dos razones: porque soy economista y estoy orgulloso de eso», dijo al explicar los motivos de su presencia.

Luego señaló que el Presupuesto «no es una ley más» sino que es la «ley de leyes». Y remarcó que la piedra basal del mismo «es el déficit cero» para frenar el «gasto compulsivo» de los gobiernos.

«Hoy estamos aquí para presentar un Presupuesto nacional que va a cambiar la historia de nuestro país, de manera que volvamos a ser la argentina grande que alguna vez fuimos. Hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado», destacó y agregó: «Este presupuesto blinda el equilibrio fiscal, sin importar el escenario económico. Independientemente de lo que suceda a nivel macro, el resultado fiscal estará equilibrado».

Para el año próximo el Gobierno espera que la economía crezca 5%, la inflación se desacelere a 18,3%, que el dólar oficial avance a un ritmo semejante a los precios ubicándose en $1.207 en diciembre, un superávit primario de 1,3% del PBI y equilibrio en el resultado financiero del Tesoro. Estos son los principales datos macroeconómicos contenidos en el proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo elevó al Congreso.