López reiteró que se puede hacer minería sustentable

(ADN). – “Estamos convencidos y así lo certifican todos los expositores de las universidades, los técnicos e incluso el informe de impacto ambiental, que se puede hacer minería de manera sustentable, que no hay daño al ambiente», dijo el legislador Facundo López al referirse a los resultados de la Audiencia Pública realizada en Jacobacci, por el proyecto minero de Calcatreu.

Aclaró asimismo que «obviamente habrá modificaciones como cada vez que hay una intervención humana, pero quedó claro que el agua no es el problema. Precisamente, se utilizará mucha menos agua que lo estipulado en proyectos anteriores, que no es de la cuenca de la que se abastecen las poblaciones de la zona y sobre todo, que no es apta para consumo humano”.

De esta manera el presidente del bloque de legisladores de Juntos, respondió a las críticas de aquellos sectores que cuestionan esta actividad minera en la Región Sur, por la contaminación de los acuíferos y destacó que «desde Ingeniero Jacobacci hemos dado el puntapié inicial para transformar definitivamente a Río Negro en una provincia que tiene minerales, en una provincia minera”.

«Podemos decir que estamos concretando lo que siempre planteó el Gobernador Alberto Weretilneck: dejar de ser una provincia con minerales para ser una provincia minera. Bueno, ya estamos en ese camino”, expresó López al tiempo que explicó que el mundo demanda energía y alimentos, y que «en Río Negro tiene eso. Tenemos minería que nos permite utilizar la energía. El oro y la plata se utilizan como conductores en los elementos electrónicos que hoy utilizamos y nosotros estamos en condiciones de proveer estos minerales desde nuestra Región Sur”.

Señaló también que «en la Audiencia Pública pudimos ver el masivo respaldo de toda la gente de la región, que ve en la puesta en marcha de Calcatreu una posibilidad de desarrollo y crecimiento, de trabajo y ya no tener que emigrar a otras ciudades en busca del sustento y porvenir. Los jóvenes van a poder desarrollarse en la zona y potenciar a la región. Para esta Audiencia hemos dado todos los pasos sujetos a las normas legales, leyes y reglamentaciones vigentes. Todo el mundo pudo manifestarse y el resultado está a la vista”.