«Lo que no haga Nación lo hará el mercado o las provincias»

(ADN).- El diputado nacional por Río Negro Agustín Domingo (JSRN), valoró el rumbo que marcó el presidente Javier Milei ayer, cuando presentó el Presupuesto 2025. «Yo tengo una mirada positiva» indicó, y ponderó que el gobierno nacional se limite a «las funciones que le son exclusivamente propias». Aseguró que lo que dejará de hacer el Estado nacional lo habrán las provincias o el mercado. Pidió debatir la coparticipación, y celebró el fin de las intervenciones -también en provincias y municipios- que complican el desarrollo del sector privado.

«Previsible el mensaje respecto del déficit fiscal, ahora habrá que analizar con detalle los números» resumió Domingo. «Lo más importante es que vamos a poder discutir un Presupuesto, oportunidad que no tuvimos en 2024 y muchas de las diferencias que tuvimos con el gobierno nacional tuvo que ver con esto, con que no había uno, porque estaba reconducido el de 2023. La pelea con los universitarios y los jubilados formaba parte de esto, que al haber un presupuesto tan desactualizado y tener inflación arriba del 200% en los dos años anteriores, se deba esa discusión. Ahora vamos a poder discutirlo», indicó.

En diálogo con CNN Radio Roca, el ex ministro de Economía dijo: «La definición más fuerte es que el gobierno nacional se va a concentrar en las funciones que le son propias exclusivamente y no se va a salir ni un centímetro de eso. Coincido en que si hay una visión de por qué el gobierno nacional vivió durante tantos años con déficit es porque se extralimitó en las funciones y atribuciones que le deba la Constitución y avanzó con funciones que, en algunos casos, hasta eran municipales. Cuando vemos un gobierno nacional haciendo un cordón cuneta o haciendo una Terminal, la verdad es que no le correspondía, como el subsidio al transporte que son competencia locales». Y agregó: «Después hay que obras de infraestructura o rutas nacionales que sí le corresponden, y hay que ver ese punto en el presupuesto y ver si se va a avanzar en lo que las provincias de Río Negro y Neuquén pidieron a Nación, como la transferencia de obras. Esos temas tendremos que ver con el análisis fino del presupuesto».

-Es posible llevar adelante el ajuste que Milei le pide a las provincias?

Hay que revisar los recursos. Está bien barajar y dar nuevo, pero también hay que ver la otra mitad de la ecuación que son los recursos. Habría que discutir la coparticipación de impuestos, y si Nación va a dejar de hacer cosas que le correspondían a las provincias porque tenía recursos para hacerlo, entonces hay que hablar de coparticipación. Si nos tenemos hacer cargo de la obra nacional, los subsidios, etc., no está dentro de nuestras posibilidades sino contamos con más recursos.

-Está el escenario para debatir la coparticipación?

Si uno mira la profundidad de los cambios que hay… la posibilidad siempre está, después dependeré de juntar las voluntades. Si hay un momento en que se puede avanzar en ese sentido es ahora. Claro que va a requerir de la voluntad de todos los gobernadores. Incluso hay alternativas, ya que algunos especialistas indican que no es necesario que todas las provincias estén de acuerdo. El gobernador Alberto Weretilneck planteó que lo que viene en términos de radicación de inversiones es fomentar la competencia entre provincias, para que los impuestos sean más bajos, para sea más sencillo radicar un empresa y realizar los tramites. Es decir, más allá de ponernos de acuerdo con el gobierno nacional por la coparticipación, ésto es lo que se viene. Una de las grandes definiciones de anoche es: el gobierno se va a limitar en sus funciones, todo lo demás lo van a hacer o las provincias, o lo va a resolver el mercado. Y para que el mercado pueda ocupar ese lugar que no pudo porque los distintos gobiernos (nacional, provincial, municipal) lo asfixiaron con impuestos y atribuyéndose funciones que no están claro que tenía que hacer el Estado… bueno, hay que generar las condiciones. Más allá de bajar impuestos hay que bajar regulaciones y tener una actitud en este sentido.

-La provincia estudia un proyecto para simplificar tramites

Eso lo charlé varias veces con el Gobernador. Detrás de casa tasa, que parece inocente, que cobra el estado provincial, hay una cantidad de tasas. Y cada vez que enviábamos el paquete fiscal a la Legislatura, y veíamos esa cantidad de paginas con tantas tasas por distintos trámites que se cobran, que por ahí en muchos casos no tienen un significado económico muy grande, pero la verdad que detrás de casa una de esas tasas hay un trámite, una molestia al ciudadano que tiene que ir a pagar para comprar una guía, un pliego, hacer una inscripción. Todo eso entorpece la relación entre el ciudadano y el Estado. Hay una posibilidad de hacer mucho mas sencillo todo.

-Cómo esta el diálogo con Nación?

El diálogo y el vinculo es bueno. Las discusiones que se vienen ahora, una vez que está presentado el presupuesto 2025 y que tenemos la posibilidad de discutirlo en el Congreso, me parece que ése es el ámbito en el que hay que discutir ingresos y gastos y está claro que no se pueden plantear nuevos gastos, sino sabemos de donde salen los recursos, o que otro gasto va a bajar. En un esquema de equilibrio, de regla rígida de equilibrio fiscal, si uno quiere aumentar un gasto, por ejemplo subsidio al transporte, jubilaciones, presupuesto para las universidades, o lo que sea, tiene que decir qué otro gasto va a bajar. Y me parece absolutamente razonable.

-A priori, más allá del debate que haya que dar, la posición de JSRN es positiva respecto de los lineamientos que se presentaron ayer?

Sí. No lo le ha charlado con los referentes de nuestro espacio pero yo tengo una mirada positiva siempre sobre esto, que es muy sano y se está poniendo un corte a años de inestabilidad macroeconómica y de problemas fiscales y de historias de incumplimiento, que imposibilitaron que nuestro país crezca y explote todo su potencial que tiene.