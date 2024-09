La imagen negativa de Milei se acerca al 60%

(ADN).- La imagen negativa de Javier Milei sigue subiendo y se acerca al 60%. Según un sondeo de la consultora Zubán-Córdoba, la desaprobación del gobierno llega al 57,3% y la aprobación es del 42,3%.

La desaprobación del gobierno estaba en 52,5% en abril, trepó al 55,8% en junio y luego tuvo un descenso en julio. Sin embargo, en agosto y septiembre volvió a dispararse y se acerca al 60%.

Ante la pregunta ‘cuál es el mayor logro del gobierno hasta ahora’, el 43% respondió que ninguno y casi el 3% dijo no saber. En tanto, el 18% mencionó la inflación, el 3,4% la corrupción, y el 3% terminar con los K.

Además, el 55,1% dijo que la dirección del país desde que asumió Milei va en la dirección incorrecta, mientras que el 39,5% dijo que va en dirección correcta.

En tanto, el 59,4% considera como grave la limitación por decreto del acceso a la información pública, mientras que otro 15,9% dijo que es grave. Apenas el 5% consideró ese decreto como muy insignificante y el 14,1% dijo que es insignificante.

Una de las preguntas del trabajo de Zubán-Córdoba tiene que ver con por qué Milei no pudo cumplir con su promesa de polarizar la economía. El 41,4% dijo que no lo hizo porque no puede. El 32% dijo que fue una promesa de campaña y nada más. El 14% dijo que no sabe cómo hacerlo y el 4,2% dijo que no quiere hacerlo.

Respecto de una posible devaluación, el 42,8% la ve como muy probable. El 22,4% la ve como probable, el 13% dice que es improbable que ocurra y el 12,4% dice que es muy probable.

También en el plano económico, el 48,8% de los encuestados dicen estar muy desconfiados en que la economía vaya a mejorar. En tanto, el 7,6% dicen estar desconfiados. Por la positiva, el 21,3 dicen tener confianza en una mejora de la economía, y un 20,4% dicen tener mucha confianza.