Esencialidad: “cambio de paradigma en el gobierno”

(ADN). – Marcelo Nervi, dirigente de UnTER, consideró que el impulso que el gobierno le dio al proyecto del legislador Juan Martín, para declarar a la educación como esencial, se entiende por el cambio de rumbo en las políticas oficiales en Río Negro, vinculadas al contexto nacional y recordó que esta misma gestión defendía el concepto de la educación como un derecho social, que explicitó en los once encuentros desarrollados en la provincia en el ámbito educativo.

“Hoy hay un cambio de paradigma del gobierno que ya no sostiene que la educación es un derecho social, sólo un servicio”, dijo Nervi en declaraciones en Radio Raíces de Viedma.

Consultado si es posible que desde ahora y hasta que el proyecto se trate en segunda vuelta, puede haber cambio, dijo que “ojalá sea así”, pero enseguida aclaró que “es muy difícil” y agregó “no creo que sea posible una modificación de la ley, no veo posible que haya cambios”.

Indicó que se intenta generar una confrontación difundiendo que los docentes no quieren que los controlen y afirmó que “esto no es así. Bienvenidos los controles y que se respete el régimen de licencia”.

“Están transformando a las escuelas en guarderías”, prosiguió Nervi e insistió en que no se puede comparar a la educación con las guardias en los hospitales o la policía.

El dirigente docente recordó también que hubo períodos en que no hubo medidas de fuerzas y donde se trabajó en mesas de reuniones bilaterales e indicó que precisamente “los paros son cuando no hay diálogo”. Señaló que ahora en este tema de la esencialidad “las discusiones no prosperaron”.

Aclaró, además, que es imposible aplicar esta metodología en las escuelas ante un paro y poder atender a los alumnos. “Se quiere implementar una guardería”, insistió.

Marcelo Nervi adelanto que si se aprueba la ley de esencialidad, en segunda vuelta, el gremio UnTER recurrirá a la Justicia, como hizo CTERA a nivel nacional, «que le puso un freno judicial”.