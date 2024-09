Diputados: Río Negro aportó mayorías al veto de Milei

(ADN).- En medio de la polémica en la UCR por la «inconducta» de algunos diputados que dieron su respaldo al presidente Javier Milei para que pudiera sostener el veto a la ley de reforma previsional, el ojo político en la provincia se posa sobre cómo votaron los representantes rionegrinos. Una vez más, hubo un aporte mayoritario a los deseos de la Casa Rosada.

El único voto opositor fue el del diputado peronista Martín Soria. Lorena Villaverde (LLA), Sergio Capozzi (PRO) y Aníbal Tortoriello ratificaron su respaldo al gobierno nacional. En cambio, Agustín Domingo modificó su postura: había votado a favor de la reforma jubilatoria el 5 de junio pasado, y ahora se abstuvo.

En junio, el proyecto fue aprobado por 160 afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones. Siguió su curso al Senado, donde también se aprobó. Luego Milei anunció que vetaría la reforma.

Ayer, el gobierno consiguió avalar el veto presidencial con 153 votos afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones.

Cómo se logró?

Ocho diputados radicales cambiaron su voto (de 7 afirmativos y 1 ausente pasó a 5 negativos, 2 ausentes y 1 afirmativo). Desde Unión por la Patria aportaron primero 97 y ahora 98. El PRO modificó sus ausentes por negativos, mientras que 1 votó afirmativo. Innovación Federal cambió por completo el voto de sus 8 integrantes. Desde la Izquierda modificaron sus abstenciones por afirmativos. En cuanto al oficialismo, perdió el voto de Lourdes Arrieta, que fue abstención.

Río Negro

A favor del veto: Capozzi, Villaverde y Tortoriello. En contra: Soria. Abstenciones: Domingo. Así Río Negro volvió a aportar mayorías en el Diputados a favor de la Casa Rosada, como en la Ley Bases.

Soria

Martín Soria graficó la situación que se dio ayer en Congreso: “Cristian Ritondo decía que se fueron al entretiempo con la camiseta de Boca y vuelven hoy con la de River y eso es lo que estamos viendo”, señaló. «Hay legisladores que van a canjear el voto o abstenerse vaya saber por qué motivo”.

“Hemos escuchado las excusas más ridículas, por un lado que no pueden votar un proyecto de ley que no tiene la partida presupuestaria específica. Les cuento que en estos 9 meses cada uno de los proyectos que envió el presidente Milei a este congreso no tiene partida de asignación especifica”, cuestionó.

Y criticó: “Dicen que no pueden votar las recomposición de las jubilaciones porque sería romper el superávit fiscal. No se que es más trucho si la excusa o el superávit fiscal. Hay superávit fiscal porque no se paga nada en argentina”.

Domingo

El diputado Agustín Domingo defendió su postura de abstenerse y señaló las posibles consecuencias económicas y legales de la reforma jubilatoria. El legislador de JSRN sostuvo que la fórmula propuesta en junio no era fiscalmente inviable, como había argumentado el Ejecutivo.

Según Domingo, la movilidad jubilatoria propuesta «evitaba lo que ahora será inevitable: una catarata de juicios contra el Estado por no respetar el empalme de una fórmula y la otra. Son juicios que el Estado va a perder, es un mayor gasto futuro».

Asimismo, explicó que el costo de implementar esta fórmula era mínimo, solo el 0,4% del PBI, y que el ahorro fiscal por recortes en las transferencias discrecionales a las provincias duplicaba ese costo.

La abstención de Innovación Federal, un bloque conformado por legisladores de partidos provinciales, fue fundamentada también desde una perspectiva política. Domingo aclaró que «no vamos a votar en contra de esa decisión política que tomó el presidente, pero tampoco vamos a convalidar».

Berros

«Juntos Somos Río Negro se entregó a Milei en contra de los jubilados» indicó el presidente del bloque de Vamos con Todos, José Luis Berros, quien repudió el cambio en el voto de Agustín Domingo.

Y aseguró: “no caben dudas qué intereses defienden Weretilneck y los suyos: los propios y los de sus empresarios amigos en el petróleo, el transporte, la minería y algunos sectores privilegiados. Ya no dudamos que a este gobernador, como a Milei, no le temblará el pulso para seguir promoviendo políticas contrarias a los intereses de las clases populares que terminarán de hundir a la Provincia en la pobreza y la postergación”.