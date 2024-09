Críticas por rechazos a los amparos por facturas de luz

(ADN). – El legislador de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé custionó a la Justicia por el rechazo de los amparos presentados por dos familias que debido a los desmesurados aumentos en las tarifas de energía, se encuentran imposibilitados de pagar sus boletas.

«Esta decisión demuestra una clara falta de protección a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, quienes hoy se sienten completamente desamparados», dijo el legislador y aclaró que los amparistas habían efectuado los reclamos administrativos sin respuestas.

Delgado indicó que ahora la justicia garantiza que se suspendan los cortes, pero no resuelve la cuestión de fondo. y «lo que no están viendo, es que la gente no lo puede pagar. Con lo cual, se van a ir acumulando los montos de las sucesivas facturas».

La justicia ha optado por remitir la discusión del cuadro tarifario a la vía administrativa y «la otra opción propuesta, un juicio ordinario, «es inaceptable, ya que el último de estos juicios tardó 20 años en resolverse», dijo el legislador de VcT.

Delgado expresó además que «es repudiable que el Fiscal de Estado, en un intento evidente de adoctrinamiento, haya solicitado costas para los amparistas, ambos desocupados, enviando un mensaje claro: los trabajadores no deben acudir a la justicia si no están dispuestos a pagar un alto costo por ello».