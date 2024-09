Cristina Kirchner: «La gracia está en que la gente coma»

(ADN).- Cristina Kirchner reapareció públicamente en un acto en la Universidad Nacional del Oeste, para presentar el documento sobre el Gobierno actual que desató el ida y vuelta con Javier Milei por el manejo de la economía en el país. Recordó las dos crisis que tuvo al empezar su mandato como presidenta: el conflicto con el campo por la resolución 125 y la crisis económica mundial de 2008, y destacó que «ese año tuvimos superávit fiscal con crecimiento e inclusión social. Esa es la virtud», dijo.

A partir de esto lo contrapuso a la situación de que «se mueran todos de hambre y te sobre la plata». «La gracia está en que la gente coma y vos puedas administrar el Estado también», lanzó. «Allá por febrero advertíamos que el problema de la Argentina era la economía bimonetaria, la escasez de dólares y que cuando además Argentina está endeudada en dólares, como lo está desde el macrismo, todo esto se iba a agravar», recordó.

La expresidenta finalizó su intervención hablando de los desafíos existentes en esta época de antagonismos: «Siempre ha habido una tensión en Argentina entre antiperonistas y nosotros. Ellos sueñan con que desaparezcamos. Nosotros nunca hablamos de exterminar al otro», dijo.

Y agregó: «Tenemos que darnos una tarea no solo de modificar el sentido común de las cosas a través de datos. También, para convencer, no de que sean peronistas, pero sí de aceptar a los otros».

«Aprendamos a respetar al otro. De esto dependerá que no tengamos un país fallido», indicó sobre el final de su clase magistral en la Universidad de Merlo.

«Tenemos que recuperar el sueño del progreso. Eso era el pasaporte hacia una Argentina mejor: estudiar y trabajar. Hoy están desfinanciando la educación y no hay trabajo. Ante tanto desamor e intento de sometimiento, debemos ser fuertes», sostuvo Cristina. «Yo confío en el poder del pueblo. Como dicen ustedes, la Patria no se vende», sentenció.

Cristina cruzó a la CGT

La expresidenta se refirió al rol que debería tener la CGT: «Tenemos a otro mundo de trabajadores informales que han quedado sin representación. No es imputación, es descripción. Debemos pensar en ellos», dijo.

Desde la CGT habían sido críticos con el documento presentado por Cristina, sobre todo uno de sus referentes, Pablo Moyano.

«No podemos quedar atados a las demandas de 1945. Tenemos que sentarnos en la mesa para cranear para saber cómo hacemos para representar al conjunto de los trabajadores de la República Argentina», agregó.

CFK volvió a apuntar contra Milei y cargó contra Caputo

«Presidente, lárguelo a Friedman, cace el manual argentino y siéntese a administrar el país», lanzó Cristina contra Milei y subrayó que «a los 9 meses que nació la criatura», el Presidente «se dio cuenta de que sus ideas de la escuela austríaca chocan con la realidad argentina».

«El ministro de Economía dice que no puede devaluar porque si no impacta en los precios. ¿Pero cómo? No es que Friedman decía que la inflación era un fenómeno monetario», ironizó.

A su vez, sobre Luis Caputo dijo que «viene en dos versiones». «‘Toto Caputo 1′» fue el que durante la administración de Cambiemos tomó deuda por 100 mil millones de dólares con un bono a 100 años y luego promovió el acuerdo con el FMI para poder financiar la fuga de capitales».

Luego continuó contra Milei por hablar sobre la historia argentina como «un paraíso perdido» en la que «hace 100 años éramos potencia». «Milei ha creado la imagen de un paraíso perdido que no resiste a la más mínima historia comparada. ¡Basta de engañar a nuestros pibes!», dijo.

«Si estábamos tan bien antes, ¿por qué te creés que vino el peronismo, hermano?», aseveró Cristina, que describió el discurso de Milei como «muy pintoresco» por lo que «uno termina prestándole más atención a sus gestos que a sus contenidos».

«Estas cosas las siento como un fracaso de la educación argentina porque si no no podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron, que son mentira y no existen realmente», lamentó.

Cristina cuestionó a Milei por dichos «misóginos»

Cristina Kirchner cuestionó a Milei por repetir dichos violentos y misóginos, entre los cuales mencionó «Los vamos a dejar como mandriles» o «el gesto fálico que hizo la semana pasada».

«La palabra de un Presidente es muy importante. Los grandes no se horrorizan, pero los niños prestan atención. Y tenemos un niño que ha desaparecido hace casi noventa días. Y otro diputado está detenido por tráfico sexual», agregó ante el caso Loan y la detención de Germán Kiczka.

«Las palabras de un Presidente no puede tener violencia simbólica o explícita. La palabra de un Presidente debe ser sanadora»», enfatizó.

Cristina «bancó» a Milei: ¿en qué?

Cristina afirmó que con Milei es «una de cal y una de arena» porque le reconoció que consiguiera que «saquen» a Rodrigo Valdés del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, que según dijo «parece que no era muy amigo de la Argentina» y que, añadió, le hubiera «gustado» que en ese aspecto «ese empeño lo hubieran tenido otros».

Cristina celebró que aprueben el presupuesto universitario

Al iniciar, Cristina no dejó pasar lo ocurrido en el Senado anoche con el revés para el Gobierno: «Quiero mandar un saludo a los senadores y senadoras que anoche dieron sanción a la ley de financiamiento educativo», dijo.

La expresidenta destacó la importancia de la apertura de universidades nacionales en todo el territorio nacional durante sus dos gobiernos, lo que «le permitió a muchas personas poder ser el primer universitario en la familia».

«Cuando algunos mediocres han criticado las universidades del conurbano bonaerense es porque siempre han visto a las universidades desde el espejo retrovisor y no han comprendido las realidades», disparó.

A su vez, Cristina relató que durante su última visita a México, la presidenta electa Claudia Sheinbaum «me pidió el proyecto de universidades nacionales que habíamos llevado adelante para llevarlo adelante también».

Además de exponer sobre su informe «Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido», Cristina recibió el Doctorado de Honoris Causa en la Universidad Nacional del Oeste. «Es un día histórico», aseguró el rector del establecimiento, Roberto Gallo.

Su presentación genera expectativa al ser en la previa a la presentación del presupuesto 2025 y ante las posibles respuestas al presidente.

A su vez, el acto «pone primera» en el peronismo a partir de las sucedidas presentaciones de algunos de sus exponentes actuales, ya que sumados a la presentación de Cristina, su hijo Máximo y el gobernador Axel Kicillof hablarán ante la gente en los días posteriores.

La expresidenta apuesta a retomar protagonismo en Unión por la Patria, con un partido sin liderazgo claro y en el que parecen pedir por la toma de poder de Kirchner para arreglar el desorden interno que pone en jaque el desempeño en las legislativas de 2025.

El cruce entre Milei y Cristina

Una vez Cristina Kirchner publicó el documento que presentará hoy y en donde al analizar la política económica de Javier Milei y asegurar que «todo está muy mal», estalló un choque con el presidente que inició en X y se trasladó a los discursos de ambos.

Frente a las críticas, el Presidente no dudó en responder y salir al cruce: «Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico», respondió Milei.

Además, Milei la invitó a «aprender un poco», y dijo que iba a darle «una clase particular», refiriéndose a su discurso en la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas

Ante la respuesta del presidente, Cristina retrucó: «Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea».

«Cuando quieras -porque tiempo tenes… y lo dedicas a boludear en las redes- te espero en el Patria y te explico un poquito. Saludos cordiales… A vos y a todas las “fuerzas del cielo”. Dios mío!», agregó la exmandataria.

Milei no se quedó atrás e insistió: «no te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase» y en el mismo posteo desafió a Cristina a mostrar su título académico: «A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada…», lanzó. “Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo paso. Yo vine a rescatar al País no a hundirlo», cerró Milei.

Ante esto, la expresidenta respondió: «Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN.», sentenció.

