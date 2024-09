Cobro de tasas: La CEB alerta perjuicio a Bomberos

(ADN).- La resolución del gobierno nacional de eliminar el cobro de tasas municipales en las boletas de los servicios, complicaría a los bomberos voluntarios de Bariloche. Así lo adelantó el titular de la Cooperativa Eléctrica, Carlos Aristegui quien aseguró que está realizando averiguaciones y gestiones a nivel provincial y nacional.

El presidente de la CEB alertó sobre las «graves consecuencias» que podría acarrear la eliminación del aporte mensual al Sistema Municipal de Bomberos Voluntarios (SIMBOV) a través de las boletas del servicio eléctrico. Esta medida, según Aristegui, «amenaza con desfinanciar un sistema que es crucial para la seguridad de Bariloche y que ha demostrado ser eficiente y necesario para la comunidad».

En diálogo con Radio Con Vos, indicó: «Lo primero que hice fue ir a ver el objeto social de la cooperativa». Este detalle no es menor, ya que el presidente de la CEB subrayó que la recaudación de fondos para el SIMBOV a través de las facturas eléctricas está dentro de las competencias legales de la cooperativa.

«El objeto social de la cooperativa dice que nosotros, como cooperativa, podemos cobrar este tipo de ordenanzas que nos dan. Pero también tenemos en esa parte de la boleta el Sistema de Cobranzas de Entidades Intermedias (SICEI), por ejemplo. El SICEI le da vida a muchas juntas vecinales, a clubes, a instituciones que voluntariamente firmaron una planilla en donde están de acuerdo en que se les descuente ese plus», entendió.

En su explicación en la radio barilochense, Aristegui remarcó la importancia de estos aportes no solo para los bomberos, sino también para otras entidades que reciben financiamiento a través del SICEI, señalando que este tipo de sistemas son fundamentales para el tejido social de Bariloche.

Aristegui también detalló los pasos que la CEB ha tomado para enfrentar esta situación, incluyendo comunicaciones con la Secretaría de Energía y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). «Nos hemos comunicado en el día, tarde de ayer, con la Secretaría de Energía, con el EPRE, para ver todo lo que tiene que ver fundamentalmente con la energía, que es el lado izquierdo de la boleta», indicó.

Además, la cooperativa está realizando consultas a nivel nacional para exponer las dificultades que implicaría la eliminación de estos aportes. Aristegui insistió en que aún es posible evitar lo que él denomina una «colisión de intereses». «Me parece que todavía hay instancias como para acercarle al Estado, a los funcionarios, otras miradas para que evalúen el tema de la decisión y ver si podemos acercar una opinión distinta».

Un sistema en riesgo de quiebra

La preocupación central de Aristegui radica en el impacto que esta medida tendría sobre el SIMBOV. «Creo, creo que las medidas generalizadas hacen mal, porque una medida de esta naturaleza, por ejemplo, haría quebrar el sistema de bomberos», afirmó categóricamente. «Porque de esta manera, aquel que toma una decisión de esa naturaleza debería evaluar cómo hace para darle al sistema de bomberos de Bariloche los recursos necesarios para que los bomberos funcionen», analizó.

El presidente de la CEB recordó que este tipo de decisiones no solo afectan a la institución de manera inmediata, sino que también generan un daño a largo plazo difícil de revertir: «La realidad es que aquellos que presentaron la ordenanza y llevaron adelante esta idea, es una de las cosas que más valoran en la provincia de nuestro sistema y que no es un sistema meramente recaudatorio. Están todos los papeles a disposición de los ciudadanos y no veo un rechazo por parte de la ciudadanía a un sistema que le da respuestas».

Aristegui hizo hincapié en que el aporte que se realiza es mínimo en comparación con los beneficios que proporciona, subrayando que «lo que sostiene el sistema es el SIMBOV». A su vez, recordó un precedente ocurrido durante la gestión de Mauricio Macri, donde una situación similar generó una fuerte reacción social, con recogida de firmas y protestas. «Pasó algo similar y hubo toda una situación en donde hubo presentaciones, se juntaron firmas, eso ocurrió casi a un planteamiento casi parecido a esto. Y se llegó a la conclusión de que esa forma de llevar adelante las cosas realmente fue contraproducente».

Finalmente, Aristegui destacó el rol crucial del voluntariado en el sostenimiento del SIMBOV, particularmente en un contexto donde el Estado ha delegado en los voluntarios la responsabilidad de mantener el sistema operativo. “Lo que pagamos es un porcentaje mínimo de la boleta y ese porcentaje da respuestas que hoy el Estado ha usado y se ha recostado sobre el voluntariado, y a ese voluntario hay que darle herramientas, hay que darle la financiación”, dijo

En este sentido, el presidente de la CEB advirtió que la eliminación del aporte pondría en peligro la continuidad de un sistema que no puede depender únicamente de la buena voluntad de los ciudadanos y del voluntariado. “Esa herramienta, esa financiación, es exigua. La dan de vez en cuando y cada vez que cambia el gobierno tienen que andar haciendo todos los papeles de vuelta, con lo cual tardan un tiempo bastante largo en regularizar las cuentas”, agregó

Aristegui destacó que el SIMBOV no puede ser desfinanciado sin consecuencias severas para la comunidad: «Una vez que se desfinanciaron, después no hay forma de volver atrás, no es retroactivo. Y yo entiendo que cada uno hoy puede pagar la energía que consume y solo pagar la energía que consume. Pero hay que pensar en las implicancias más amplias de esta medida».