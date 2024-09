Cardell será propuesta para la FIA y deja el Tribunal

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck elevará a la Legislatura el pliego de Dolores Cardell para conducir la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. La actual miembro del Tribunal de Cuentas reemplazará a Fabián Gatti que ayer asumió como Ministro de Gobierno.

Por ahora no hay una definición sobre quién podría cubrir la vacante de Cardell en el Tribunal. En el gobierno creen que hay tiempo y no manifiestan apresuramiento. Incluso, admiten que el organismo de control podría funcionar un tiempo -no muy prolongado- con los dos miembros restantes: Natalia Falugi y Maximiliano Suárez.

Falugi renovó su mandato hace semanas y prorroga su vocalía por seis años. A Suárez le resta un año de gestión, que vence en septiembre de 2025.

Sin embargo, la Ley Orgánica indica que la constitución del Tribunal requiere de los tres miembros. Incluso el sistema de votaciones implica el acuerdo de mayorías (dos de tres) y en caso de empate define el presidente del organismo. En consecuencia, no podría demorarse en el tiempo la designación del tercer vocal.