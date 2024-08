Weretilneck estará en Texas en un seminario petrolero

(ADN). – Alberto Weretilneck, participará con sus pares de Neuquén; Rolando Figueroa; y el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de un seminario, en Huston, Texas, donde se discutirá el potencial de Argentina en gas y petróleo.

Además de los gobernadores patagónicos, participarán de este encuentro, organizado por la Universidad Rice en el Centro de Estudios Energéticos del Instituto Baker en Huston, el ex candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa; Horacio Rodríguez Larreta; el diputado Nicolás Massot del bloque de Pichetto y la radical Danya Tavela, «la ancha avenida petrolera del medio», dijeron con gracias desde el Frente Renovador.

Además, hablarán Agustín Gerez, ex presidente de ENARSA; Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de energía; Daniel Gerold, de G&G Energy Consultants; y Mariano Arcioni, ex gobernador de Chubut.

En la convocatoria abierta para becarios del instituto, destaca que Argentina posee una amplia gama de recursos energéticos, incluida la formación de esquisto -roca con alto contenido de minerales- de Vaca Muerta, que contiene la segunda mayor reserva de gas natural no convencional del mundo y la cuarta mayor de petróleo no convencional.

A su vez, del seminario participarán representantes de las principales petroleras con sede en Texas, el principal estado petrolero de Estados Unidos. Entre ellas, darán el presente Baker Hughes, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Halliburton y Occidental Petroleum, BP, Equinor, Saudi Aramco, Shell, SLB y Tenaris.

El Instituto Baker fue fundado en 1993 por el republicano James A. Baker III quien dirigió cinco campañas presidenciales en Estados Unidos y se desempeñó como jefe de gabinete y secretario del Tesoro del presidente Ronald Reagan y como jefe de gabinete y secretario de Estado del presidente George H. W. Bush, dice la reseña