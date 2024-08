Weretilneck eleva un proyecto de blanqueo de activos

(ADN).- Alberto Weretilneck anunció que enviará a la Legislatura un proyecto para que la provincia adhiera al Régimen de Regularización de Activos establecido por la Ley Nacional 27.743, conocida como ley de «blanqueo». El Gobierno aseguró que esta medida tiene como objetivo ofrecer a los contribuyentes rionegrinos la oportunidad de regularizar activos no declarados, otorgándoles beneficios fiscales.

El proyecto, que consta de nueve artículos, propone que los contribuyentes que se acojan a este régimen queden exentos del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por ingresos no declarados en períodos fiscales no prescriptos hasta el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, aquellos que no se encontraban inscriptos en dicho impuesto al momento de acogerse al régimen, podrán regularizar su situación fiscal y acceder a los beneficios.

También quedarán liberados de toda acción civil por delitos de la ley penal tributaria y demás sanciones del Código Fiscal Provincial relacionadas con el incumplimiento de obligaciones o a causa del origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren y regularicen.

El gobernador Weretilneck subrayó que «es necesario adecuar la normativa provincial a lo ya aprobado en Congreso para brindar previsibilidad, seguridad jurídica y permitir que la ley nacional sea efectiva en todo el país. Con la adhesión, las provincias buscamos brindar un marco legal que incentive y facilite a los contribuyentes a regularizar su situación y a alinearse con las normativas nacionales. La Ley aprobada en el Congreso establecio que lo recaudado por esta Regularizacion de Activos, sera coparticipable a las provincias, por lo tanto la intención es no gravarla con nuevos tributos locales», afirmó.

El proyecto de ley también autoriza al Poder Ejecutivo para que, a través de la Agencia de Recaudación Tributaria, dicte las normas necesarias para la implementación de esta ley en la provincia.