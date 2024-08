Villaverde mandó a «constelar» a diputados de LLA

(ADN).- No cesa la crisis en el oficialismo nacional. A la pelea cada vez más visible entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, se suman las internas en los bloques de Diputados y Senadores. Incluso, se espera que mañana se expulse a Lourdes Arrieta que, para despegarse de su visita al genocida Alfredo Astiz, denunció a sus compañeros de bloque -a algunos por violencia de género- y al propio Martín Menem, titular de la Cámara Baja.

En medio de la discusión que se dio en el bloque, la rionegrina Lorena Villaverde les recomendó a sus colegas que «constelen». «Yo soy consteladora familiar, constelen, es una muy buena terapia», les prescribió y continuó: «Porque el autoboicot permanente… capaz que traen algo de adentro, de la sangre, de los antepasados que se viene acá», reveló La Política On Line.

Los libertarios no paran de generar escándalos políticos. Ya expulsaron a quien fuera presidente del bloque, Oscar Zago. Tras su salida a una bancada propia (MID) no hizo más que engrosar ese espacios parlamentario con ex LLA. Ahora sumaría a Arrieta.

La cuestionada diputada, que integró la comitiva que visitó a los represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza, no solo dijo que Menem estaba al tanto, sino que involucró a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ante esto, Lilia Lemoine, del riñón de Milei, pateó la pelota al Senado y pidió a Villarruel quitarse la máscara y asumir que esa incursión fue armada por ella. Así, busca despegar a la ex PRO y al Presidente.

Pero en medio del vendaval, el único aporte que realizó la legisladora por Río Negro fue constelar.