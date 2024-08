Restricción de remedios: «Milei no cuida a los jubilados»

(ADN).- El senador rionegrino Martín Doñate (PJ) criticó la decisión del gobierno nacional de restringir el programa de cobertura del 100% de medicamentos a jubilados, lo que impacta de lleno en Río Negro. Aseguró que votar la Ley Bases generó un perjuicio social.

«Milei no cuida a los jubilados» indicó, y aseguró que «la crueldad del gobierno nacional y sus cómplices no tiene límites».

Doñate realizó declaraciones en sus redes sociales tras conocerse el cambio de las condiciones para la cobertura de medicamentos para los afiliados del PAMI: “así lo anticipamos y hoy vemos cómo el PAMI restringió hoy el acceso a los medicamentos con cobertura del 100% por razones sociales, dejando afuera a miles de jubilados rionegrinos de este beneficio. “Hermoso ‘regalo’ en el día de los adultos mayores. Gobierno de cínicos”, posteó.

El senador aseguró que “la crueldad de este gobierno y sus cómplices no tiene límite. Siempre perjudican a los que más necesitan para beneficiar a un pequeño grupito que tiene todo. A los ya caídos ingresos de los jubilados, con ley de recomposición salarial vetada, ahora el gobierno de Milei le quita la cobertura del 100% de medicamentos a los afiliados del PAMI”.

Y recordó la charla con un vecino en General Conesa hace pocos días, “me contó angustiado que tenía que elegir entre comer o comprase un medicamento que en diciembre salía $3.000 y hoy $70.000”.

“Los efectos de la Ley Bases están destruyendo todo y los precios de los remedios ya no tienen topes ni control del Estado» aseguró, y dijo que «gobernar es elegir qué sector cuidar”, y agregó: “Javier Milei no solo no cuida a los jubilados, sino que los pone en la disyuntiva de elegir comer o comprar medicamentos. Cualquier similitud con matar a nuestros viejos no es pura coincidencia. Liberalismo libertario cínico y siniestro”, finalizó.