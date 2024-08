Podría caerse la emergencia económica en Bariloche

(ADN). – la emrgencia económica, financiera, fiscal y de servicios publicos, que se dictó por seis meses, el cinco de marzo de este año, en la municipalidad de Bariloche, podría caerse en virtud de la mora del Poder Ejecutivo en pedir la prórroga, ya que esta solicitud debe hacerse 30 días antes de la finalización de la emergencia, o sea el cinco de septiembre, plazo que no podría cumplirse, para solicitar al Concejo Deliberante la postergación. En cuanto a la emergencia habitacional votada en la misma fecha, tiene una vigencia de 12 meses.

Podría el intendente enviar una nueva ordenanza, pero se estima que no tendría los ocho votos necesarios para su sanción. Comentarios recogidos entre los concejales, afirman que el Ejecutivo tampoco cumplió con los informes periódicos que debía mandar al Concejo, ni con las reuniones de la Comisión de Seguimientos, pocas y espaciadas, según se consigó.

Tampoco, se supo, no podría justificarse la emergencia en tanto el ingreso mensual, en períodicos bajos, es de 5.000 millones de pesos. El déficit indicado era de 1280 millones, de los cuales 521 millones correspondían a obra de gas en Lago Gutiérrez, que contaba con recupero de los vecinos.

«Con un presupuesto de 62 mil millones de pesos, ese déficit adjudicado a Gustavo Gennuso (ex intendente) no era tal, porque representaba el 1.9% del total», indicó una fuente que abundó en otros números y temas, para explicar que no se justificó la emergencia económica, financiera, fiscal y de servicioss públicos esgrimida por las actuales autoridades municipales.

Ahora si el intendente Walter Cortés insite en mantener la emergencia tendrá que explicar muy bien la situación del municipio, ya que a decir del concejal Facundo Villalba, de Primero Río Negro, “la emergencia económica es imposible de votar otra vez”.

Explicó el edil que «el Gobierno de Cortés, demostró que no está capacitado para manejar fondos en una etapa como esta. No cumplieron ni con la Ordenanza que ellos mismos escribieron, pero lo peor, es que tuvieron gastos descontrolados, cuestionables, y sin ningún resultado para la gente. Yo no voy a avalar la posibilidad que haya desmanejos con el dinero de los barilochenses”.

“No permitieron que controlemos los gastos, no presentaron los informes para justificar por qué necesitan una emergencia, y se comprobó que prácticamente no existe deuda del gobierno anterior como dijeron. Encima, hubo gastos que fueron observados por ser execesivos y con presuntas irregularidades”, agregó Villalba. Afirmó que «todos los funcionarios del gobierno, se quejan que el dinero no les llega. ¿Para qué quieren una emergencia?» y reiteró que «no hay condiciones para una emergencia económica».