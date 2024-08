Nuevo reclamo para municipalizar Las Grutas

(ADN).- Vecinos autoconvocados de Las Grutas reavivaron su reclamo para municipalizar el balneario. Ayer, le entregaron una nota al gobernador Alberto Weretilneck en el Alto Valle, aprovechando un acto público. Desde el sector, anuncian que pronto ingresará -nuevamente- un proyecto al Parlamento, y pedirán a todos los bloques su respaldo.

El grupo viene pidiendo una audiencia con el mandatario. «Por motivos que desconocemos no podemos lograr la reunión. Nos enteramos de que iba a estar en Roca inaugurando obras de gas y fuimos», contó Noelia Vázquez, integrante de la Comisión, en diálogo con la prensa. «Llegamos a él y nos atendió muy bien, aunque se sorprendió porque lo que menos imaginaba era que abordáramos con esta situación», detalló.

«Nosotros sabemos que él está a favor de la municipalización. Él siempre lo ha planteado. De hecho, en 2015 estuvo de acuerdo, promulgó la ley que después se declaró inconstitucional», recordó y dijo: «ha dicho que es importante dar el debate sobre la municipalización de Las Grutas, creemos que en ese sentido estamos esperanzados en que él acompañe este proceso y este proyecto».

Más tarde, en CNN Radio Roca, Vázquez contó que «tanto los habitantes de Las Grutas como la mayoría de la gente de San Antonio están de acuerdo con que sean autónomas».

La vecina indicó que «ocuparse de dos ciudades requieren mucha atención para una eficiencia estructural y eso ha llevado a que el estado de Las Grutas hoy es calamitoso».

Las Grutas, actualmente parte del ejido municipal de San Antonio Oeste, tiene una población superior a los 10.000 habitantes y cuenta con servicios e instituciones propias en salud, seguridad y educación. Sin embargo, desde la Comisión aseguran que hay una deficiencia estructural significativa.

«Las cloacas se siguen desbordando, las calles son un desastre, la iluminación es un desastre, la costa, la calidad de servicios para el residente. Después para el turista es un desastre, no tenemos mucho más para ofrecer que una linda playa de agua cálida y cristalina, y no salimos de ahí, y un paseo por la peatonal. Uno ve que no hay una mejora año tras año, solo desde la iniciativa privada, que el Estado municipal no acompaña».

Sobre las gestiones municipales, Vázquez remarcó que «son dos ciudades que están totalmente detonadas y acá hay un solo responsable que es Adrián Casadei que lleva su cuarta gestión de intendente y que realmente ha demostrado que es un irresponsable en el manejo y en la administración municipal».