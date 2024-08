Inversiones: «La misma lluvia, el mismo verso»

(ADN).- «Así como la tristemente recordada ‘lluvia de inversiones’ que prometieron pidiendo leyes de entrega de soberanía, de recursos naturales, endeudamiento y libertad de mercado, a cambio de un sacrificio a la sociedad que nunca tuvo ni tendrá su ‘recompensa’, exactamente hoy el mismo discurso se impone en quienes defienden la Ley Bases con el RIGI incluidos».

De esta manera, el senador rionegrino Martín Doñate (PJ) criticó al gobierno nacional y sus políticas económicas.

A través de sus redes sociales, indicó: «Mientras en Río Negro liberan el precio de las garrafas, de la luz, el gas, de los alimentos y los comercios e industrias tienen que cerrar por la caída histórica del consumo y la producción, Javier Milei y sus socios ideológicos retoman el cuento de ‘la lluvia de inversiones.’ Ya sabemos cómo termina».

El apunte es a la similitud discursiva de la administración libertaria con la gestión del ex presidente Mauricio Macri que prometió una «lluvia de inversiones» y «brotes verdes» en un «segundo semestre» que nunca llegó.

«A Río Negro, no le han devuelto ni el fondo docente, ni el subsidio al transporte, ni reactivaron una sola obra pública» se quejó Doñate, y agregó: «insisten con los tarifazos impagables, desmantelaron y desfinancian las universidades públicas y los organismos de ciencia y tecnología, y la pobreza e indigencia no paran de crecer. Más centralismo y entrega no se puede».

Y concluyó: «Milei es hambre, entrega y disolución nacional».