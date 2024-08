Intendentes del PJ suman una máquina de asfalto

(ADN).- El senador rionegrino Martín Doñate (PJ) entregó una maquina de hormigón que permitirá asfaltar las calles de varios municipios de Río Negro. Ayer, el intendente de Conesa, Héctor Leineker, junto a sus pares Sergio Hernández, de Lamarque, Claudia Montanaro, de Cervantes, Silvia Penilla, de Huergo, y Albino Garrone, de Godoy, firmaron un convenio de cooperación para el uso del equipamiento vial.

El valor de la herramienta ronda los 300 millones de pesos.

«Vialidad provincial no está funcionando y Nación se ha retirado de la obra pública, así que entendemos que este equipamiento es sumamente importante para Conesa y la región», indicó el dirigente peronista, quien puso en valor «el gesto solidario del Intendente, que compartirá esta máquina con otros municipios».

El senador también se refirió al entendimiento con el oficialismo. «No hay municipio ni provincia posible sin un país. Las provincias no se salvan solas y la prioridad es ver cómo revertimos esta situación a la que nos está llevando el gobierno de Javier Milei, que vino el emblema de vender libertad y lo que hoy menos tiene la gente es la libertad de comer, trabajar, comprar sus medicamentos y eso le está pasando a la provincia y a los municipios».

«Yo creo que el peronismo, todo el espacio nacional, y particularmente nuestra generación tiene la responsabilidad de hacerse cargo de esta crisis y generar una propuesta y una esperanza para la gente. La gente vive un momento de mucha angustia, mucha tristeza, sin esperanzas en el futuro y con mucha violencia” aseguró Doñate.

Y argumentó “nuestra responsabilidad es generar expectativas, revertir esta situación, devolver la paz y la tranquilidad y la calma a la sociedad, y decirles que no se puede retirar el Estado ni la política de la vida de la gente, porque cuando eso pasa lo que viene es esta libertad, donde la gente no puede comer, trabajar, vender en su comercio, y las industrias no funcionan».

Para finalizar, el Senador rionegrino afirmó «yo voy a insistir en que el Estado debe estar presente, no funciona eso de que la gente se las arregle sola. Cómo hacemos con las situaciones donde el privado nunca iría a invertir, cómo puede vivir la gente, sería imposible».