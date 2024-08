GNL: «no hubiera sido posible sin la estatización de YPF»

(ADN).- El senador Martín Doñate ratificó que la planta de GNL era posible sin el RIGI. Defendió la inversión en Río Negro y dijo que hay que «manejar las expectativas». Indicó que hay que acompañar al Gobernador, YPF y Petronas para que este proyecto se transforme en realidad y reivindicó los acuerdos y las políticas de estado para el desarrollo provincial. Y recordó que el proyecto del gas y el oleoducto no hubiesen sido posible sin la estatización de YPF y el posterior impulso a Vaca Muerta.

«El informe oficial de YPF pondera a Río Negro por sus ventajas técnicas, aún si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales. Es decir que se puede desarrollar el proyecto sin el RIGI» dijo el senador rionegrino peronista frente a la consulta periodística. «Lo que pasa es que han querido confundir a la sociedad asegurando que votar contra del RIGI era votar contra la planta de GNL, lo que está en las antípodas de la realidad».

En diálogo con CNN Radio Roca puntualizó que «nada de esto se podría haber concretando si no hubiera sido por una política de recuperación de la empresa YPF, el desarrollo de Vaca Muerta, los contratos con Chevron, los acuerdos con Petronas… no habría gasoducto Néstor Kirchner, no habría oleoducto (que está en pleno desarrollo a Punta Colorada) sin una decisión política del gobierno de Cristina Kirchner».

Y subrayó: «querían privatizar esta empresa estratégica del Estado en la Ley Bases, y se terminó eliminando por la fuerte lucha que dimos. YPF tiene que seguir siendo estatal, privatizarla es volver a un pasado oscuro donde Vaca Muerta no existía».

Doñate recordó que «venimos defendiendo la planta antes que muchos y desde hace mucho tiempo. En 2023 pedí por el oleodecuto Vaca Muerta Sur y por la planta de GNL. Siempre tuvimos la visión de ser los exportadores de la energía que se produce en la Patagonia. Y esas inversiones se iban a realizar, como otras obras, sin el RIGI», aseveró.

-Que riesgos ven en el RIGI?

«El RIGI no es el proyecto del gas de Vaca Muerta a Punta Colorada, es un régimen de exenciones impositivas que abarca la foresto-industria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas. Es decir, entregar nuestros recursos y facilitarle a las inversiones extranjeras ventajas tributarias sin dejar un peso en la Argentina ni garantizar el desarrollo pyme, es resignar el cobro de impuestos, que no se garantice el autoabastecimiento y se pierda la soberanía. Cambia el paradigma. Creemos que hay que generar las condiciones para las grandes inversiones, sin regalar nuestros recursos y desfinanciar los estados».

-Tan voraz es el sector privado?

Claro. El convenio de YPF con Petronas ya estaba firmado en febrero del 2022. Se iba a desarrollar sin el RIGI. En 2023 Diputados dio media sanción a un régimen específico y especial para el sector gasífero. A los pocos días asumió Javier Milei y cambió las reglas: ahora no van a pagar nada y podrán sacar afuera del país sus ganancias, ahora el objetivo no es el autoabastecimiento sino la maximización de la ganancia de las empresas privadas. Si te iban a dar 30 y ahora te van a dar 100, las empresas comenzaron a exigir el RIGI, lógicamente».

-El gobernador dijo que ahora no hay posibilidad de error.

«Tiene razón el Gobernador. Hay que manejar las expectativas con mucha responsabilidad porque hubo muchas frustraciones en nuestra provincia. Hay que ser muy cautelosos porque ahora viene una etapa de estudios ambientales, los créditos de las empresas que pongan en marcha el proyecto hay que aprobarlos, y los vaivenes de la economía de un gobierno de las características del Presidente que tenemos, que hace anuncios y declaraciones un poco alocadas muchas veces, generan un clima muchas veces de incertidumbre. Seamos muy serios a la hora de encarar esto, acompañemos al Gobernador, acompañemos a YPF, a Petronas porque se trata del futuro del conjunto de los argentinos, se trata que Río Negro y la Patagonia comiencen a desarrollarse. Ya con el oleoducto y ahora con el gasoducto tenemos que ser un puerto más, diverso al de Bahía Blanca, que ha usufructuado de la riqueza de la Patagonia norte por muchos años y se desarrolló ese polo energético gracias y alrededor de la producción de esta región. Pero ahora es tiempo de la Patagonia. Y estas son las políticas de estado en las que nosotros creemos que hay que ponerse de acuerdo, sin chicanas, sin cuestiones mezquinas y mirar para adelante esperando que esto se concrete».