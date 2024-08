Éxodo de funcionarios en Allen y críticas al intendente

(ADN). – Jessica Guerrro, responsable de Deportes de la municipalidad de Allen y Valeria Maldonado, quien ocupaba el cargo de Directora General de Políticas Sociales, dejaron sus funciones con críticas al intendente Marcelo Román, precisamente por la aplicación de políticas libertarias, a las que adhiere el jefe comunal, luego que ganó las elecciones por la UCR.

La deportista Guerrero expresó sobre su dimisión que «mis valores no se negocian» y precisó en la fundamentación de su decisión «el conjunto de ideologías políticas que rigen en nuestra ciudad», que no permiten la diversidad de pensamientos o ideas, en un contexto que no valora la inclusión, según información difundida por LMCipolletti.

A su vez, Valeria Maldonado, quien también había renunciado al cargo de Directora de General de Políticas Sociales, cuestionó al jefe comunal de Allen por eliminar el cupo trans y atentar contra medidas que «habían generado en la ciudad un contexto de inclusión y derechos para las minorías». según se conoció.

«En la ciudad de Allen no tenemos respuesta institucional ante la falta de políticas públicas con perspectiva de género y diversidad. Los derechos humanos básicos y constitucionales de mujeres y disidencias están siendo vulnerados de manera sistemática y por omisión del poder ejecutivo y legislativo», denunció.