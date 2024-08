El Gobierno se entusiasma con el blanqueo

(ADN).- Río Negro adherirá a la ley de blanqueo que sancionó el Congreso, impulsado por el gobierno nacional. Alberto Weretilneck anunció que elevará a la Legislatura un proyecto que será tratado en la próxima sesión. En Hacienda hacen cuentas y esperan un derrame (el impuesto federal es coparticipable), además del ingreso de dinero al sistema que dinamizará -esperan- la economía provincial.

El Régimen de Regularización de Activos fue establecido por la Ley Nacional 27.743 y establece la posibilidad de «blanquear» hasta 100 mil dólares sin impuestos. Las sumas mayores pagarán -dependiendo del monto- diferentes tributos que son coparticipables.

Ése motivo desactivó la idea de sumar impuestos provinciales, además de un pedido de Nación. Los cálculos que hace la Agencia de Recaudación Tributaria es que Río Negro será beneficiada con el reparto nacional, pero esencialmente apuesta a que se dinamice la economía con «los dólares que salen de abajo del colchón».

Ese dinero podrá ser utilizado para compra de inmuebles y vehículos, lo que genera más dinero en impuestos para la provincia porque esos bienes pagan Inmobiliario y Patente. Además, productores, comerciantes y otros rubros podrán utilizar el blanqueo para capitalizarse en maquinaria, mercadería o mejoras edilicias, todo suma a la recaudación provincial.

De esto irá a dar su explicación el jefe de la Agencia, Alejandro Palmieri, a la comisiones legislativa la semana próxima. El funcionario tendrá a su cargo -de acuerdo al proyecto oficial- las normas necesarias para la implementación de la ley en la provincia.

«Es necesario adecuar la normativa provincial a lo ya aprobado en Congreso para brindar previsibilidad, seguridad jurídica y permitir que la ley nacional sea efectiva en todo el país», indicó Weretilneck al anunciar la elevación del proyecto al Parlamento. «Con la adhesión, las provincias buscamos brindar un marco legal que incentive y facilite a los contribuyentes a regularizar su situación y a alinearse con las normativas nacionales», agregó.

El gobernador aseguró que «la Ley aprobada en el Congreso estableció que lo recaudado por esta regularización de activos, será coparticipable a las provincias, por lo tanto la intención es no gravarla con nuevos tributos locales».

El proyecto, que consta de nueve artículos, propone que los contribuyentes que se acojan a este régimen queden exentos del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por ingresos no declarados en períodos fiscales no prescriptos hasta el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, aquellos que no se encontraban inscriptos en dicho impuesto al momento de acogerse al régimen, podrán regularizar su situación fiscal y acceder a los beneficios.

También quedarán liberados de toda acción civil por delitos de la ley penal tributaria y demás sanciones del Código Fiscal Provincial relacionadas con el incumplimiento de obligaciones o a causa del origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren y regularicen.