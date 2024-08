Críticas de Wallace. Hay debate en el Evita sobre el futuro

(ADN).- «No me siento parte» dijo la concejal barilochense Julieta Wallace y puso un pie fuera de Vamos con Todos, el espacio que armó Silvia Horne para sustentar su candidatura a gobernadora en 2023. La dirigente peronista de la región andina cuestionó a la conducción del sector, del que también es parte su par Leandro Costa Brutten, por «no tolerar al que piensa distinto».

La crisis que evidenció, ocurre también en el Movimiento Evita, que en distintos puntos de la provincia está pidiendo sumarse al proceso de unidad que lanzaron desde el Partido Justicialista, con Martín Doñate, Martín y María Emilia Soria a la cabeza.

«Parece que a algunos les incomoda, lejos de abrir la discusión y el debate al que piensa distinto cierran la puerta. Yo entiendo que la construcción política es distinta y podemos convivir en la diversidad de pensamientos», indicó Wallace a Radio Seis, quien dijo que no se siente parte debido a la falta de convocatoria a las últimas reuniones. “Yo no me he ido ni me han notificado que no soy más parte”.

Uno de los argumentos que esgrimen en el sector -al menos en Bariloche- es que la pareja de la concejal es funcionario del gobierno local de Walter Cortés.

Sin embargo, fuente confirmaron a esta agencia que además de la distancia política con Horne y el espacio, Wallace no reniega de las «formas» y «malos modos» de Costa Brutten para relacionarse con ella.

En estos días, en Valle Medio varios referentes de la Evita se acercaron a las autoridades del partido (que conduce Sergio Hernández y es secundado por José Luis Berros), para transmitir su intención de acompañar la unidad y las internas abiertas, con la anuencia de Horne, o no.

En varios sectores del Evita y Vamos con Todos, no cayó bien la «alianza» con Rodolfo Aguiar que promocionó la ex candidata a gobernadora. Y le estarían pidiendo un posicionamiento favorable a la unidad y la definición de las candidaturas a disputados y senadores vía internas abiertas, con el peronismo y todos los partidos que están dispuestos a conformar un frente «anti Milei».