Con guiños a Milei, Macri relanzó el PRO

(ADN).- Mauricio Macri relanzó el PRO. Fue hoy en un estadio de La Boca, cargado de simbología y con un la idea de sostener la identidad del partido que fundó. No estuvieron Patricia Bullrich ni Horacio Rodríguez Larreta. Criticó al «entorno» del presidente Javier Milei, pero habló de una construcción política conjunta.

“El Presidente nos ha propuesto una fusión. Y por la relación de afecto que tengo con él, le expresé que en el siglo XXI nadie se casa sin antes conocerse y convivir”, aseguró Macri. “Se lo dije de una forma un poquito más directa. Pero sí le sugerí, bien de ingeniero, que vayamos de menor a mayor, ofreciéndole nuestra ayuda para fortalecer su gestión con nuestra sana convicción de ayudar. Nuestra vocación es ayudar a que el cambio se haga realidad”, agregó.

“El Presidente Milei tiene claro lo que hay que hacer, tiene ideas, convicción y corajes, pero sigue teniendo pendiente la construcción de un equipo. Entre quienes convocó para acompañarlo hay personas muy valiosas, es una condición necesaria pero no suficiente”, agregó.

Y en esa línea advirtió: “No es fácil entender cómo gestionar un Estado cooptado por la militancia K. Con un método de trabajo, gestión de equipo y dirección se puede lograr. Pero es un desafío ayudar a quién no está dispuesto a ser ayudado, a pesar de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que tiene el Presidente a pesar de su entorno”.

Sin embargo, el exmandatario elogió la política económica del Gobierno y destacó el ajuste fiscal realizad, el cual calificó de como “inédito en el mundo”. En tanto, Macri advirtió por la falta de un trabajo micro intenso y ahondó en la importancia de avanzar con iniciativas de desregulación e infraestructura para abonar al crecimiento. “Hay que licitar muchas cosas, empezando por la Hidrovía que ya tendría que estar adjudicada. Deshacerse de las empresas públicas deficitarias. Y el equilibrio fiscal tiene que ser de calidad”, amplió.

En otro tramo de su discurso, Macri se refirió a la situación que atraviesa Venezuela y recordó una anécdota. “Todavía me acuerdo cuando me tocó en un almuerzo de Mirtha Legrand sentarme con Chávez. Ahí ya lo impugne diciéndole que él no estaba respetando las instituciones”, contó.Le quiero mandar un abrazo enorme a los venezolanos. Pronto recuperarán su libertad”, expresó.

Rodedado por gobernadores, intendentes y representantes parlamentarios, el exmandatario renovó hoy la presidencia de PRO y presentó a las nuevas autoridades de su partido, que quedó inmerso en una profunda crisis de identidad tras el sorpresivo triunfo de los libertarios en las urnas y la desgastante interna entre “halcones” y “palomas”.