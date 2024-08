Bichara pidió tomar conciencia sobre la seguridad vial

(ADN). – El presidente del Concejo Deliberante de Viedma Pedro Bichara, inauguró hoy las Jornadas nacionales de Seguridad Vial, organizadas con la Fundación Estrellas Amarillas y la Municipalidad de Patagones, que se realizan en el centro municipal de Cultura de la capital rionegrina. adonde destacó que «´para nosotros es muy importante que una Fundación, desde el dolor, haya transformado la percepción de una problemática, en pos de la sensibilizacion y la concientización».

«Está jornada sirve para ratificar el compromiso asumido en gestiones municipales anteriores y, para una entidad que trabaja en forma transversal ante un drama que no cesa, es importante que se fijen políticas de Estado», indicó luego.

Indicó que «venimos a ratificar un compromiso con la vida, porque podemos hablar mucho y sancionar Normas, pero si no nos convencemos que la Seguridad Vial tiene que ver con que nuestro hijo vuelva a casa; con que nuestros amigos que salen vuelvan a sus hogares y que aquellos que salen a vacacionar puedan regresar sanos y salvos, esto no servirá de nada»y señaló que «debemos escuchar en estas Jornadas no sólo a los disertantes, sino particularmente a quienes han perdido un ser querido».