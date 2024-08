Aumentos de tarifas para que no se atrasen frente al dólar

El gobierno elevó el precio estacional de la energía de $57.214 a $59.846 por megawatt por hora (MWh) para todos los usuarios residenciales de electricidad, según la resolución 192/24 publicada ayer en el Boletín Oficial. El incremento es de un 4,6% para todos los usuarios, pero a los hogares de ingresos bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3) les aplicará sobre ese valor una bonificación del 71,92% y 55,94%, respectivamente. Una vez hecho el descuento, el valor de la energía mayorista para un hogar N2 trepará de $16.066 a $16.816 por MWh, mientras que para un hogar N3 el componente mayorista trepa de $25.208 a $26.392.

El ENRE todavía no publicó los cuadros tarifarios, pero fuentes oficiales y privadas indicaron que la suba del valor agregado de distribución y de transporte estará en torno del 3%.

En el caso del gas, el precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se mantuvo en dólares prácticamente sin cambios con respecto a los precios vigentes, de acuerdo a lo publicado en la resolución 191/24. Por ejemplo, en el caso de Metrogas pasa de US$ 3,29 a US$ 3,28,7 por millón de BTU, pero al estar en dólares el valor en pesos va a dar cuenta de la suba que registró la cotización oficial en los últimos dos meses, la cual estuvo en torno del 4%.

El gobierno informó que en promedio el precio del PIST quedó en US$ 3,30 por millón de BTU y una vez aplicadas las bonificaciones para los usuarios N3 (ingresos medios) quedará en US$ 1,48 y para los N2 (ingresos bajos) en US$ 1,19. Es importante recordar que en ambos casos el consumo excedente respecto del tope subsidiado los pagarán a US$ 3,30 salvo las subzonas tarifarias Buenos Aires Sur, Chubut Sur, Provincia de Neuquén, Cordillerano, Santa Cruz Sur y Tierra del Fuego que abonarán el consumo excedente a US$ 2,50 por millón de BTU.

Los precios mayoristas ya están incorporados en los nuevos cuadros tarifarios que publicó Enargas este viernes que dan cuenta también de un incremento de 4% en el valor agregado de distribución y de transporte.

“De esta manera, se busca representar los costos reales y la variabilidad de abastecimiento de gas natural para las empresas distribuidoras, con el objetivo de garantizar las inversiones necesarias para el sector y un uso responsable del suministro”, aseguró la secretaría de Energía a través de un comunicado.