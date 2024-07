Yeza tildó a Bullrich de «ingrata» y «desagradecida»

(ADN).- El presidente de la Asamblea del PRO, Martín Yeza, tildó de «ingrata» y «desagradecida» a Patricia Bullrich, después de que la ministra de Seguridad haya asegurado que La Libertad Avanza «absorbió al PRO». Con estas declaraciones escala la tensión interna y los leales a Mauricio Macri buscan aislar a la funcionaria de Milei.

La interna comenzó a raíz de los resultados de las elecciones generales del año pasado, cuando el hoy ministro de Defensa, Luis Petri, y Bullrich asesoraron a Javier Milei y entraron formalmente al Gobierno. Luego de esa decisión, desde la UCR pidieron la expulsión de Petri del partido y, hace pocas semanas, la ministra fue desplazada como presidenta del PRO.

A partir de ahí, la interna comenzó a expandirse hasta la actualidad, que desembocó en una reunión fallida que terminó de forma abrupta hace unos días, cuando los dirigentes del lado de la ministra de Seguridad la abandonaron luego de ser rechazados con una oferta para fusionarse con el oficialismo.

Si bien Yeza ya remarcó días atrás que «se podría poner peligrosa la Argentina» si LLA no colabora con otros espacios políticos, ahora volvió a tocar el tema y fue crítico con la actitud de Bullrich.

En conversación con el canal de cable La Nación+ (LN+), el dirigente PRO señaló a la exministra de Seguridad de la gestión de Macri y cuestionó sus actitudes con el partido. «Una organización que le dio tanto como es el PRO, que la puso en un lugar donde ella antes no había estado», dijo.

«Fue nuestra presidenta, fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta», recordó. «Entonces, ahí es donde decís: ‘No me genera que sea una buena estrategia muy exitosa como para que nos generes respeto’”, consideró Yeza.

Y agregó: “Ahí es donde pienso que hay algo no solo de desagradecimiento, hay algo como de ingratitud que no me gusta, que a la vez casi que ni la juzgo porque entiendo que es una generación que están acostumbrados a ser como tiburones”.

Luego de eso, el periodista Luis Novaresio, con quien estaba charlando en su ciclo de entrevistas, le preguntó qué le diría a Bullrich, a lo que le contestó que le diría que se «deje de joder». «Por qué no hacemos las cosas normales, no hace falta hacer eso, no hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que además es necesario para que el Gobierno le vaya bien”, expresó.

También la acusó de «querer romper» al partido, y recordó: «Dio una nota en la que dijo que el PRO ya está absorbido por LLA. Eso no lo dice alguien que quiere lo mejor para ese partido”.

Si bien el exintendente de Pinamar fue crítico con el PRO, y admitió que desde el 2019 comenzó a degradarse de manera lenta, fue la división entre el larretismo y el bullrichismo uno de los puntos de inflexión más clave, cuando Macri le pidió a Bullrich que liderara el partido y terminara yéndose con Milei.

Así resultó la fractura entre Macri y Bullrich, que la dividió entre quienes decidieron apoyar a LLA, y quienes se quedaron en su lugar. «Nosotros dimos este paso no solamente para renovar al PRO, sino para pasar a un proceso de saneamiento del partido y recuperar la confianza», dijo el diputado nacional.

«Una fuerza que parecía predestinada a gobernar la Argentina, terminó tercera cómoda. Entonces ahora hicimos lo sensato: levantar la mano y decir que esto no va más y se empezó a hacer de una forma diferente», reflexionó Yeza.