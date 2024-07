Trabajadores del SPP cobrarán la zona desfavorable

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck decretó establecer la compensación por zona desfavorable para los agentes del Servicio Penitenciario Provincial. Será a partir del 1 de julio de 2024. Percibirán un porcentaje adicional aplicado sobre el total de los conceptos remunerativos, con excepción de asignaciones familiares e indumentaria.

El Decreto N° 44-2024 equipara el tratamiento de los agentes penitenciarios con el de los agentes de la Policía de Río Negro en cuanto al pago de la Zona Desfavorable. Este beneficio, ya en vigor para otros sectores, busca reconocer las condiciones particulares y los desafíos que enfrentan los trabajadores penitenciarios en determinadas regiones.

Según el decreto, la compensación incluye no solo los adicionales remunerativos y bonificables, sino también aquellos que previamente no se consideraban para este cálculo, como presentismo y función específica. Además, se han tomado en cuenta sumas no remunerativas específicas del sector penitenciario, establecidas en decretos anteriores.