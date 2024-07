Se dificulta la unidad liberal y habría varias listas en 2025

(ADN). – Javier Milei mantiene la adhesión de los votantes, si bien no está en los niveles del balotaje (alto al tratarse de una competencia con sólo dos candidatos) aún concita apoyos. En términos electorales, tracciona y permite a sus candidatos territoriales, de bajo o escaso reconocimiento popular, acceder sorpresivamente a cargos electivos.

Un fenómeno que tiene ejemplos en las listas de candidatos en las provincias. Río Negro no está excluida de esta situación y hoy cuatro espacios discuten la representación de La Libertad Avanza con vistas al 2025, para obtener espacios de representación institucional empujados por el viento de cola de Milei.

Lorena Villaverde, diputada nacional reclama ese derecho propio como legado de las últimas elecciones presidenciales, no puede armar el espacio que pide Karina Milei. No puede, está complicada por sus propias conductas y la elección de sus acompañantes. Una causa judicial que se tramita en el Juzgado Federal de Viedma, investiga la adulteración de las fichas presentadas para su reconocimiento como Partido de Distrito, una situación que la implica.

A LLA en Río Negro le cuesta recolectar 2500 adhesiones, una paradoja frente a la consideración que tiene el votante de Milei y este tema sigue con conductas poco claras de los libertarios que trabajan con Villaverde. Ahora Julián Goinhex, asesor de la diputada sanantoniense, apareció en conversaciones por WhatsApp (muy poco cuidadoso) pidiendo comprar fichas para presentar a la Justicia.

Un camino que complica incluso conversaciones con sectores afines para armar una estructura mileinista para el año que viene.

Concretamente ese es el espíritu que reina en torno a Aníbal Tortoriello, que no comparten estos comportamientos de “la casta” y arrugan la nariz cuando se los consulta por esa posible alianza. “Nada tienen que ver con la personalidad y conductas de Aníbal”, afirman.

Por otro lado, este sector trabaja contra reloj para alcanzar el reconocimiento como partido provincial y competir en el 2025, pero con el ojo puesto en la gobernación para el 2027, una obsesión de Tortoriello, incluso ante la posibilidad de competir el sillón de Laprida y Belgrano con otro candidato cipoleño.

¿Qué pasa con el PRO? En este espacio dominado por Juan Martín, un liberal que recientemente estuvo en Madrid en una reunión con dirigentes de la derecha española, piensa que el apoyo y el voto a Milei, no se discute, el tema es de qué manera se canaliza, ya que poca piel hay con Villaverde, y espera que la solución llegue desde Nación con una definición de Mauricio Macri. Hoy todo está por verse. El macrismo se colocó en una actitud crítica a la gestión presidencial y sigue en su pelea con Patricia Bullrich.

Otro que espera, sin descartar nada en su más amplia acepción, es Ariel Rivero, con Primera Río Negro. También junta adhesiones para alcanzar la licencia de Partido Nacional. Su estrategia está pensada con aportes de Miguel Pichetto, con quien tiene una larga relación personal y política y sus definiciones siempre estuvieron vinculadas a la estrategia del actual diputado nacional.

Rivero no duda de su apoyo a Milei, pero ve con cierta preocupación que no se pueda armar un fuerte espacio liberal en Río Negro. No tiene vínculos con Villaverde, tampoco hay afinidad con el sector de Tortoriello, mientras que con Juan Martín debatió por el espacio legislativo provincial.

Rivero es un viejo zorro con experiencia y habla con todos, incluso con Juntos Somos Río Negro.