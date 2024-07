Robo de boletas electorales. Valla recurrió el fallo del fiscal

(ADN). – El médico viedmense, José Valla, hoy referente provincial del Partido Liberal, no salía del asombro al ser notificado por la Justicia, que el fiscal Pablo Peralta, había desestimado su denuncia vinculada al atraco que sufrió el 7 de octubre del 2023, cuando ocho personas, entre las que identificó a Ariel Zúñiga, Mariano Bianchi y Eduardo González, colaboradores cercanos de la diputada nacional electa, Lorena Villaverde, le robaron de su camioneta 200.000 boletas de LLA, en plena ruta cerca del paraje El Solito.

Hubo amenazas, violencia y robo de las boletas que Valla transportaba desde Viedma al Valle Medio. El hecho tuvo mucha repercusión pública, como un caso inédito, perpetrado por el mismo partido de Milei, pero con la intención, según se supo, de cortar tramos de las boletas, pero salvando la parte correspondiente a la diputación nacional de Villaverde, y evitar que el segundo de la lista, Miguel Muñoz, pudiera entrar a la Cámara de Diputados, ante la posibilidad que Villaverde duplicara en votos a Sergio Capozzi, candidato del Cambiemos.

En su escrito el fiscal Peralta señaló que esta situación pertenece a la intimidad de los partidos políticos, a pesar que hubo robo, agresión y amenaza, a la par que reconoce que el hecho se registró, “que causó desagrado y angustia” y que “podría declararse intimidante”, cuando obligaron a Valla a detenerse en la banquina y estacionaron una camioneta a la par para robar las boletas, mientras amenazaban al cirujano y su esposa.

Para el fiscal no hubo robo porque las boletas no eran propiedad de Valla y que además se repartieron (cortadas) y que no se comprobó de “un mal grave e inminente” a pesar de las agresiones.

En definitiva consideró este hecho como propio de las circunstancias internas del partido, criterio también sustentado por el fiscal federal Escandell al tratar las denuncias, también de La Libertad Avanza, de avales truchos, falsificación de firmas y registro de personas fallecidas en la documentación presentada por LLA para inscribirse como Partido de Distrito.

José Valle, manifestó su total desacuerdo con la resolución del fiscal, fue muy crítico al accionar judicial y se presentó de nuevo ante la Justicia de Río Negro, rechazando el fallo del fiscal Peralta.

Valle expresó al fiscal, entre otras consideraciones que “el punto de disidencia entre su visión y la mía jamás puede estar ubicado en la inexistencia de ajenidad, podría usted discutir que no existió la violencia física que requiere el Artículo 164, pero jamás pudo haber afirmado que no existía ajenidad, eso en tanto las boletas de las que fui desapoderado eran mías, yo las había pagado, de hecho acerqué al legajo el recibo de pago a mi nombre, por lo tanto resulta para mi inexplicable que usted sostenga que no eran de mi propiedad, porque sí lo eran, y en todo caso si no eran de mi propiedad, eran de propiedad del partido, pero bajo ningún punto de vista puede ni tan siquiera pensarse que eran de propiedad de los acusados.

“En conclusión – afirmó Valla- esas boletas eran una cosa mueble, total o parcialmente ajena a los acusados, que se apoderaron de ellas ilegítimamente habiendo utilizado para ello fuerza física, comprenderá el Fiscal que indiscutiblemente entonces existió un robo”

De esta manera, José Valla pidió al fiscal que revoque la desestimación de su denuncia y que continúe con la investigación del hecho.