Petroleros presionan por puestos de trabajo en el GNL

(ADN).- La Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) exigió que el proyecto de YPF-Petronas se realice con personal bajo su convenio. Así, presiona por los puestos de trabajo en la futura planta de GNL. Y si bien no opinaron sobre la localización de la inversión, avisó que no permitirá que la planta funcione con personal que no esté bajo su órbita.

La Federación emitió un documento que indica: “Sabiendo la importancia que este megaproyecto representa, y los beneficios que generará a partir de su definitiva puesta en marcha para el país en términos de desarrollo energético que no tendrá precedentes en la industria, nos sentimos obligados desde estos albores mismos a realizar ciertas reflexiones que no pueden dejar de tenerse en cuenta”.

En el comunicado, que lleva la firma de Juan Carlos Crespi, secretario general de la Federación SUPeH, se ponderó que la planta de GNL generará muchos puestos de trabajo que “cubrirán compañeros que en su totalidad deberán estar bajo el amparo sindical de nuestra organización gremial”.

Asimismo, el documento recordó el anuncio de Horacio Marín, presidente de la empresa de mayoría estatal, de sumar otras empresas para el proyecto ARG LNG por lo que el personal nucleado en SUPeH “podría disminuir los conflictos gremiales”.

“Es por ello que estimamos trascendente que no obstante que la intervención de distintas sociedades sea indispensable para tan importante obra, la operatoria de todo este proyecto debe ser realizada en forma directa por YPF S.A. y con su propio personal, a fin de evitar intromisiones y conflictos sindicales”, aseveró.

El párrafo resonó fuerte tras las palabras del gobernador Alberto Weretilneck sobre la privatización de los puertos y la nula injerencia que tendrían sindicatos y cámara empresariales locales y nacionales.

Otro de los puntos que remarcó la entidad gremial fue que “la principal empresa del país, bastión de soberanía energética nacional debe estar al frente y con la bandera argentina flameando en lo más alto, en lo que será el mayor crecimiento de nuestra historia y nos proyectará como uno de los cinco exportadores de energía más importantes del mundo”.

“Nuestra posición, que ya fue comunicada a las máximas autoridades empresarias, es ajena y distante a aquella que plantea conflictos políticos entre provincias para la instalación y desarrollo de este megaproyecto, pero es firme y decidida”, aseguró.

La Federación SUPeH también ratificó que su interés está abocado a que sea YPF sea quien lidere la actividad y advirtió que “combatirá hasta las últimas consecuencias si algún interés foráneo pretende desplazarla de su rol conductor porque ‘la participación de distintas empresas es importante, el liderazgo de YPF imprescindible’”.

“Estamos ante una oportunidad histórica de crecimiento, discusiones por conflictos de intereses no deben opacarla y no son nuestro objetivo”, consideró.

“Luchemos por una Argentina grande y soberana, por muchos más compañeros trabajadores que lucirán orgullosos el uniforme de la empresa más grande de nuestro país, por hacer cada día más grande a nuestra querida YPF y luciendo la bandera celeste y blanca como su estandarte más preciado”, aseguró la Federación SUPeH.