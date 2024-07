(ADN).- La diputada nacional Lorena Villaverde aseguró que el proceso de constitución de La Libertad Avanza en Río Negro sigue en marcha. Dijo que se «pagaron costos por inexperiencia». Se quejó de los dirigentes que representan «las viejas prácticas de la política» por la incorporación de fichas truchas. Y aseguró que «hay quienes no quieren que la libertad avance en Río Negro».

«Son un nuevo costo de la inexperiencia, de confiar en personas que no estaban en condiciones. Me enteré por los medios que estaban esas fichas, igual que ustedes», dijo en Radio Seis. Villaverde explicó que en noviembre delegaron la tarea de organizar las afiliaciones en una persona «que no está a la altura» y que ella no pudo supervisar el proceso debido a una «fuerte actividad parlamentaria» y cuestiones personales.

«Por eso apenas pude dispuse auditoría, no fueron prácticas de la vieja política sino inexperiencia. Vamos a corregir errores y buscar la verdad. Nadie en nuestro espacio buscaría a la secretaria general de ATE. Hemos confiado y el error es confiar, se delegó, se descubre y se corrige», señaló.

La diputada consideró el problema como «una opereta» de quienes «nunca habían estado antes con el partido» y afirmó que seguirán trabajando para formalizar el partido.

«La Libertad Avanza en Río Negro va a seguir estando y avanzando. Lo que pasa es que hay quienes no quieren que la libertad avance en Río Negro, pero está avanzando. Nosotros hicimos una mega autocrítica, un mea culpa constante, y vamos a incorporar todas las fichas que hay y no se incorporaron. No necesitamos fichas truchas y vamos a apartar a quienes intentaron perjudicar al espacio del presidente Javier Milei en Río Negro», aseguró.

Identificó a Ariel Zúñiga como el principal sospechoso de esas prácticas y dijo que no está en la estructura de LLA, ya que «se fue a la otra vereda a tirar piedras» y dijo que hay 65 personas como referentes del partido en la Provincia.

Entre los 4 o 5 dirigentes que sí consideró referentes de LLA nombró al intendente de Allen Marcelo Román, al abogado de la misma localidad Jonathan O’Rourke; su asesor Nahuel Píccoli Fortuny, el encargado de la comunicación del espacio Julián Goinhex, el abogado Damián Torres y el sindicalista de la Fruta, Marcos Bielma.

«El que la entiende que venga, no le cerramos la puerta a nadie», expresó.